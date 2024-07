NBA : Un grand espoir français retrouve une équipe

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Libéré par les Detroit Pistons, Killian Hayes est à un tournant de sa carrière en NBA. Sans équipe depuis février, le meneur français a signé un contrat d’un an avec les Brooklyn Nets ce jeudi, une opportunité qui pourrait relancer sa carrière aux États-Unis. Toutefois, avant de s’imposer dans l’équipe, il devra prouver sa valeur lors du camp d’entraînement.

Coupé par les Detroit Pistons, Killian Hayes n’avait plus de contrat en NBA depuis le mois de février. Le septième choix de la draft 2020 a finalement trouvé un point de chute. Ce jeudi, le Français a signé un contrat d’un an avec les Brooklyn Nets, mais sa place dans l’équipe n’est pas encore assurée.

Killian Hayes devra prouver sa valeur aux Nets

Killian Hayes a signé ce jeudi un contrat d’un an avec les Brooklyn Nets, selon Shams Charania de The Athletic. Le meneur avait effectué un entraînement devant les dirigeants de la franchise à Las Vegas plus tôt ce mois-ci, pendant la Summer League, lors duquel il s’est visiblement montré suffisamment convaincant.

D’après le New York Post, son contrat n’est cependant pas garanti. Hayes devra se battre pour une place dans l’effectif lors du camp d’entraînement, en octobre. Il s’agit d’une situation courante pour les agents libres en NBA quand ils ne figurent pas parmi les premières options d’une équipe.

Une chance de relancer sa carrière en NBA

Ces dernières années, les Nets ont souvent offert une seconde chance à d’anciens espoirs comme Dennis Smith Jr, Lonnie Walker IV, et surtout D’Angelo Russell, qu’ils ont transformé en All-Star. Jusqu’ici, ces paris se sont avérés payants. Killian Hayes pourrait lui aussi relancer sa carrière à Brooklyn, une équipe sans grandes ambitions cette saison, ce qui pourrait ainsi lui laisser un temps de jeu conséquent.

Septième choix de la draft 2020, Hayes était un talent très attendu en NBA, mais il a connu des débuts difficiles. Malgré ses qualités évidentes à la passe et en défense, il a été l’un des pires scoreurs du Championnat nord-américain ces quatre dernières années, comme l’indiquent ses 38,2 % de réussite aux tirs et 27,7 % à trois points. S’il parvient à améliorer son tir durant son passage aux Nets, il pourrait se faire une place durable en NBA. Sinon, plusieurs clubs européens pourraient être intéressés par son profil.