NBA : Une star pour les Spurs avec Wembanyama ? Ça avance !

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les San Antonio Spurs ont commencé à renforcer leur effectif cet été avec les signatures Chris Paul et Harrison Barnes. Ces deux vétérans devraient déjà aider Victor Wembanyama à porter l’équipe. Cependant, la franchise texane cherche toujours une nouvelle star pour accompagner la star française, et les rumeurs autour de Lauri Markkanen se font de plus en plus insistantes.

Les San Antonio Spurs envisagent de recruter une nouvelle star pour épauler Victor Wembanyama, qui a surpassé toutes les attentes lors de sa première saison NBA. Alors qu'ils ont déjà renforcé leur effectif, ils gardent ainsi Lauri Markkanen (Utah Jazz), l’un des joueurs les plus convoités de la ligue, dans le viseur. Au fil de l’été, la franchise texane s’est imposée parmi les grands favoris pour s’attacher les services de l’ailier finlandais.

Une base solide pour négocier avec le Jazz

Parmi toutes les équipes ayant contacté le Jazz pour acquérir Lauri Markkanen, les Spurs apparaissent comme candidat le plus crédible. Les Minnesota Timberwolves et le Miami Heat n’ont jamais entamé de négociations sérieuses, selon ClutchPoints. Quant aux Golden State Warriors, qui étaient considérés comme sa destination la plus probable, les discussions sont au beau fixe. Les deux parties n’ont pu trouver d’accord sur une contrepartie, ce qui chamboule la hiérarchie.

San Antonio, dans les rumeurs depuis déjà plusieurs mois, serait prêt à sacrifier plusieurs premiers tours de draft et Keldon Johnson. Une base solide pour négocier. Le front office des Spurs est l’un des plus secrets en NBA, et il est difficile de savoir où en sont vraiment les discussions. Néanmoins, un trade entre les deux équipes paraît plausible si les dirigeants sont vraiment prêts à faire un effort pour associer Markkanen à Victor Wembanyama.

Une situation avantageuse sur le marché

Danny Ainge, à la tête des opérations du Jazz, est connu pour fixer des prix très élevés pour ses stars. Il est certain qu’il ne fera pas de concession, ce qui limite les options pour Lauri Markkanen. Les Spurs, avec leurs nombreux choix de draft et jeunes talents, sont parmi les rares équipes en NBA capables de s’aligner sur ses exigences. Seul le Thunder d’Oklahoma City est mieux armé pour cela, mais rien n’indique que la franchise est intéressée par le Finlandais. San Antonio reste ainsi le favori.

Markkanen, All-Star en 2022-23, affiche des moyennes de 24,5 points et 8,4 rebonds depuis son arrivée au Jazz. Joueur polyvalent et d’une grande efficacité, il élèverait immédiatement le niveau de l’équipe, souvent critiquée pour l’absence d’une deuxième star à côté de Victor Wembanyama, avec lequel son jeu semble particulièrement complémentaire.