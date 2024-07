NBA : Quel cinq majeur pour les Spurs de Victor Wembanyama ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Le recrutement massif des San Antonio Spurs pendant l’intersaison a métamorphosé l’équipe. Chris Paul et Harrison Barnes, arrivés à la free agency, ainsi que Stephon Castle, sélectionné en 4e position à la draft, pourraient rapidement transformer le cinq majeur autour de Victor Wembanyama. À quoi ressembleront les Spurs version 2024-2025 ?

Après une saison difficile malgré l’arrivée de Victor Wembanyama, avec un bilan de 22 victoires pour 60 défaites, les San Antonio Spurs pourraient changer de visage en 2024-2025. Quel sera le cinq majeur de l’équipe l’année prochaine avec leurs nouvelles recrues ?

Chris Paul et Harrison Barnes immédiatement titulaires ?

Les Spurs ont frappé fort cet été en signant Chris Paul, l’un des meilleurs meneurs de l’histoire de la NBA. À 39 ans, avec un contrat d’une seule année, il ne prendra certainement pas une place prépondérante dans le projet sportif. Pourtant, sa présence dans le cinq majeur semble inévitable. Si Paul a rejoint San Antonio, c’est aussi pour prouver qu’il peut encore être un titulaire solide. Il demeure, en dépit de son âge, le meilleur créateur offensif de l’équipe et devrait s’imposer comme son principal gestionnaire.

Le cas d’Harrison Barnes, arrivé via un transfert à trois équipes avec les Kings et les Bulls, est plus complexe. À 32 ans, l’ailier a clairement le niveau pour intégrer le cinq majeur. Avec des moyennes de 12,2 points et 3 rebonds à Sacramento en 2023-2024, il pourrait aider les Spurs à gagner plus de matches. Toutefois, il se retrouvera en concurrence avec Jeremy Sochan, l’une des figures centrales du projet, et préférer Barnes reviendrait à privilégier le court terme au long terme. San Antonio devra faire un choix, d’autant plus que l’arrivée de Stephon Castle complique encore la réflexion.

La question Stephon Castle

Historiquement, les Spurs intègrent rarement leurs rookies parmi les titulaires. Toutefois, cette tradition a évolué avec le rajeunissement de l’équipe. Sélectionné en quatrième position de la draft, Stephon Castle est un pilier de l’avenir de la franchise. Il pourrait donc s’imposer dès sa première année au poste 2, une hypothèse fréquemment évoquée par les médias américains.

Cependant, cela nécessiterait de décaler Devin Vassell à l’aile, réduisant ainsi la taille du cinq. Une autre option serait de faire sortir Castle du banc, en alignant Harrison Barnes et Jeremy Sochan aux postes 3 et 4. Gregg Popovich, qui a privilégié un lineup de grande taille en début de saison dernière, pourrait opter pour cette solution. Les choix autour du trio Castle-Barnes-Sochan restent la principale incertitude du futur cinq majeur.

Victor Wembanyama et Devin Vassell indéboulonnables

Deux joueurs de la saison passée restent indiscutables dans le cinq majeur : l’évidence Victor Wembanyama et son lieutenant Devin Vassell. Il ne fait aucun doute que le jeu continuera de graviter autour du Français, devenu instantanément le visage et la plus grande star de l’équipe. Vassell, pilier du projet depuis 2020, reste également un choix incontournable. Avec Chris Paul, Wembanyama et Vassell sont les seules à avoir, sur le papier, une place assurée parmi les titulaires.