Evan Fournier : Une nouvelle opportunité en NBA ?

Alors que les Detroit Pistons ont choisi de ne pas le conserver pour la saison 2024-2025, c’est libre de tout contrat qu’Evan Fournier se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Son avenir en club reste incertain et un retour en Europe a été évoqué. Cependant, une nouvelle équipe NBA serait intéressée par lui.

Evan Fournier vers les Wizards ?

Selon Marc Stein, parmi les journalistes les plus réputés en NBA, les Washington Wizards ont manifesté leur intérêt pour Evan Fournier. La franchise de la capitale a sélectionné Bilal Coulibaly en septième position de la draft 2023, puis Alexandre Sarr en deuxième position en 2024, et elle voit Fournier comme un potentiel mentor pour les deux talents français, qui sont au cœur du projet sportif de l’équipe.

Un mentor idéal, et plus encore Drag

Avec 12 ans d’expérience en NBA, dont plusieurs comme l’une des principales options offensives du Orlando Magic, Evan Fournier serait un mentor idéal pour Coulibaly et Sarr. Mais à 31 ans, il semble encore capable d’apporter davantage à une équipe.

Sur les deux dernières saisons, l’arrière n’a disputé que 59 matches, dont sept en tant que titulaire, avec une moyenne de 6,5 points et un pourcentage de tir médiocre. Cependant, lors de sa dernière saison complète, à New York en 2021-2022, il avait été titulaire à chaque match. Fournier avait même établi le record du plus grand nombre de trois points sur une saison dans l’histoire des Knicks. Si on lui donne une chance et qu’on le place dans les bonnes conditions, il pourrait encore jouer un rôle intéressant en NBA, bien au-delà de celui de mentor.

Plusieurs options sur la table

Washington ne sera probablement pas la seule équipe intéressée par Fournier cet été. Il a de grandes chances de rester en NBA, que ce soit aux Wizards ou ailleurs, même si son contrat sera bien moins lucratif que par le passé. Il est logique qu’un joueur de complément soit signé plus tard pendant l’intersaison, et ses Jeux Olympiques pourraient faire monter sa cote dans la ligue — comme Dennis Schröder à la Coupe du monde un an plus tôt. Et si aucun projet ne l’attire, plusieurs clubs européens de premier plan seraient également sur les rangs, selon Marc Stein. S’il est pour le moment sans contrat, Evan Fournier semble encore bien à l’abri d’une retraite prématurée.