JO 2024 : Une star quitte Team USA en pleine préparation

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

En pleine préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Kawhi Leonard a quitté Team USA. La star des Los Angeles Clippers, gênée par une douleur et une inflammation au genou depuis déjà plusieurs mois, ne participera pas à la compétition et sera remplacée par Derrick White, l’un de ses anciens coéquipiers.

Kawhi Leonard, l’une des plus grandes stars de Team USA, ne participera finalement pas aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L’ailier des Los Angeles Clippers a quitté l’équipe avant le premier match amical, contre le Canada, et sera remplacé par Derrick White (Boston Celtics).

Blessé au genou, Kawhi Leonard déclare forfait

Le cas de Kawhi Leonard est une source d’inquiétude depuis le début du camp d’entraînement de Team USA, le 5 juillet. Alors qu’il espérait être rétabli de la douleur et de l’inflammation au genou qui le gênent depuis la fin de la saison NBA, il ne participera pas aux Jeux Olympiques. Deux jours après avoir été contactée par le camp de Leonard, selon ESPN, Team USA a annoncé officiellement son forfait ce mercredi. L’équipe affrontera le Canada sans lui pour son premier match amical — ainsi que sans Kevin Durant, blessé au mollet.

JO 2024 : Un lycéen « vole la vedette » aux stars de Team USA https://t.co/knqVLW34bg pic.twitter.com/LmrY3o2ddx — le10sport (@le10sport) July 9, 2024

Les Clippers et la NBA étaient inquiets pour leur star

« Kawhi Leonard s’est préparé pour les Jeux olympiques au cours des dernières semaines et s’est bien entraîné à Las Vegas. Il se sentait prêt à disputer la compétition », a déclaré la sélection américaine dans un communiqué officiel. « Cependant, il respecte le fait que USA Basketball et les Clippers aient décidé qu’il était dans son intérêt de passer le reste de l’été à se préparer pour la saison à venir plutôt que de participer aux Jeux olympiques de Paris. »

Leonard, qui avait participé à tous les matches et sessions d’entraînement depuis le début du camp, avait affirmé que son genou allait mieux. Les entraîneurs avaient également envoyé des messages rassurants sur son état. Cependant, son camp et celui de Team USA ont décidé qu’il était préférable de le laisser se reposer pendant l’intersaison. Selon Shams Charania de The Athletic, les Clippers et la NBA craignaient également que la star aggrave sa blessure alors que la franchise se prépare à inaugurer sa nouvelle salle, l’Intuit Dome, au début de la saison prochaine, ce qui a certainement joué dans sa décision.

Derrick White comme remplaçant

D’après Marc J. Spears d'ESPN, Kawhi Leonard sera remplacé au sein de l’équipe par Derrick White. Le meneur, qui a réalisé une excellente saison avec les Boston Celtics et qui a déjà représenté les États-Unis lors de la Coupe du monde 2019, a immédiatement émergé comme le favori pour reprendre la 12e et dernière place de la liste.