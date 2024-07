NBA : Wembanyama provoque une grosse signature !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur d’une première saison plus que réussie sur le plan individuel, Victor Wembanyama a donné envie à beaucoup de joueurs de le rejoindre chez les Spurs. C’est ce qu’a expliqué Chris Paul lors de sa conférence de presse de présentation. La présence du Français, ainsi que de Gregg Popovich, a été déterminante dans le choix du meneur vétéran.

Très attendus lors de cette free agency, les Spurs se sont attachés les services de deux joueurs à l’expérience non négligeable. Harrison Barnes, champion avec les Golden State Warriors en 2015, arrivé dans le cadre du trade à trois équipes qui a vu DeMar DeRozan prendre la direction des Sacramento Kings, et Chris Paul. Coupé par les Warriors, le joueur âgé de 39 ans, considéré par certains comme un des meilleurs meneurs de l’histoire, s’est engagé pour une saison et 11 millions de dollars avec San Antonio.

NBA : Victor Wembanyama encensé par les recrues des Spurs https://t.co/9SaXVPsklj pic.twitter.com/lbls0uDOZ5 — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

« J’admire Pop de loin depuis des années »

« Évidemment, j’admire Pop de loin depuis des années (…) Il y a tellement de respect. Non seulement pour son QI basket, mais aussi pour ce qu’il est en tant que personne, en tant que compétiteur et tout ce qui s’ensuit », a expliqué Chris Paul lors de sa conférence de presse de présentation, dans des propos relayés par TrashTalk. « Je déteste perdre plus que je n’aime gagner, donc il faut que vous sachiez qu’on va se battre pour gagner. »

« La présence de Victor a aussi aidé, c’est évident »

Si la présence de Gregg Popovich a aidé à la venue de Chris Paul, c’est surtout celle de Victor Wembanyama qui a été déterminante. « La présence de Victor a aussi aidé, c’est évident (…) J’ai joué contre lui cette saison et il n’y a probablement aucun joueur dans la ligue dont tout le monde parle après le match comme lui », a-t-il ajouté. « Harrison et moi étions dans l’avion hier, et on se disait à quel point ce serait génial, à ce stade de notre carrière, d’avoir l’occasion de l’apprécier (Victor Wembanyama, ndlr) jour après jour. »