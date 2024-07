NBA : Une légende rejoint Wembanyama, il annonce du lourd

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que les Warriors ont décidé de s’en séparer et qu’il est devenu agent libre, Chris Paul a rebondi du côté des Spurs, où il évoluera avec Victor Wembanyama. A la recherche d’un meneur, San Antonio en a désormais un avec énormément d’expérience en NBA. Draymond Green, qui l’a côtoyé à Golden State cette saison, estime que c’est une très bonne chose, aussi bien pour la franchise texane que pour Wemby.

Comme attendu, les Spurs ont profité de la free agency pour s’attacher les services d’un nouveau meneur et ont décidé de saisir l’opportunité de recruter Chris Paul. Non conservé par les Golden State Warriors, le vétéran âgé de 39 ans a rejoint San Antonio pour une saison et 11 millions de dollars. S’il a eu plusieurs pépins physiques ces dernières saisons, l’expérience de Chris Paul reste une très bonne chose pour les Spurs et Victor Wembanyama.

« Ça va être génial pour Wemby de le côtoyer tous les jours »

« Associer CP à Wemby pour qu’il montre la voie au jeunot… CP est l’un des meilleurs vétérans avec lesquels j’ai eu l’occasion de jouer Et je dis ça en venant de passer une année à ses côtés en tant que vétéran moi-même. Et malgré ça, il a quand même joué un rôle de vétéran auprès de moi ! Donc ça va être génial pour Wemby de le côtoyer tous les jours », a confié Draymond Green, dans son podcast The Draymond Show .

« C’est un move de génie »