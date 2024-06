NBA : Une légende rejoint Victor Wembanyama aux Spurs

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après une seule saison en NBA, Victor Wembanyama suscite déjà l’intérêt des stars. Chris Paul, libéré par les Golden State Warriors dans la nuit de dimanche à lundi et devenu agent libre, a décidé de rejoindre les San Antonio Spurs pour jouer aux côtés du Français. Son expérience pourrait s’avérer très précieuse pour la jeune équipe texane.

Dès l’ouverture de la free agency, les Golden State Warriors ont annoncé avoir libéré Chris Paul. Libre de signer avec n’importe quelle équipe, la légende proche de la retraite suscite l’intérêt de nombreuses équipes. Toutefois, il a choisi les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

Chris Paul mis à la porte par les Warriors

Les Warriors avaient jusqu’à lundi pour décider s’ils allaient garantir, ou non, le salaire de 30 millions de dollars de Chris Paul pour la saison 2024-2025. La franchise a choisi de se séparer du meneur, 12 fois All-Star, qui avait rejoint l’équipe l’été précédent. Dès son arrivée, cette décision était attendue et ne surprend personne après sa saison en dents de scie, avec des moyennes de 9,2 points, 6,8 passes et 3,9 rebonds par match derrière Stephen Curry.

Rebond immédiat chez les Spurs de Victor Wembanyama

Alors que les Spurs avaient besoin de se renforcer au poste de meneur, le nom de Chris Paul a été fréquemment mentionné par les observateurs et les fans cette saison. L’intérêt de la franchise était bien réel, puisqu’elle a commencé sa free agency en lui offrant un contrat d’un an pour 11 millions de dollars, selon Chris Haynes du Bleacher Report et Adrian Wojnarowski d’ESPN. Paul aurait été convaincu par une discussion avec Gregg Popovich, l’entraîneur de San Antonio, ainsi que par l’opportunité d’aider Victor Wembanyama à progresser. Avec ce nouveau départ, il souhaite également démontrer qu’à 39 ans, il est toujours l’un des meilleurs meneurs de la NBA.

À 39 ans, l’ancienne superstar a clairement passé le pic de sa carrière et est maintenant sur la pente descendante. Cependant, ses talents de gestionnaire et son expérience restent des atouts précieux pour les Spurs, qui récupèrent l’un des meilleurs organisateurs de l’histoire de la NBA afin de faciliter le jeu pour Wembanyama, mais aussi un vétéran très expérimenté pour le guider lors de sa deuxième saison dans la ligue.