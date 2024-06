NBA : Le choix surprenant de LeBron James pour la free agency

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

LeBron James, qui aura 40 ans en décembre, pourrait négocier le dernier contrat de sa carrière cet été. Le quadruple champion NBA a décidé de ne pas exercer son option de joueur à 51,4 millions de dollars pour la saison 2024-2025, afin de signer un nouveau contrat avec les Los Angeles Lakers qui s’annonce très particulier.

LeBron James sera bel et bien agent libre cet été. Selon ESPN , la légende de la NBA a choisi de renoncer à son option de joueur de 51,4 millions de dollars dans le but de renégocier un contrat avec les Los Angeles Lakers. Alors qu’il s’agit probablement de son dernier contrat avant la retraite, il semble que l’ailier soit prêt à faire des sacrifices financiers pour remporter un titre.

LeBron James met fin à son contrat aux Lakers

LeBron James a officiellement choisi de sortir de son contrat avec les Lakers et sera libre de signer où il le souhaite cet été. Néanmoins, sa priorité est de parvenir à un nouvel accord avec sa franchise, et il est très peu probable qu’il quitte Los Angeles cet été — surtout maintenant que son fils Bronny a rejoint l’équipe. Cette manœuvre, courante en NBA, lui permettra d’obtenir un contrat à plus long terme. Il peut prétendre à un maximum de 162 millions de dollars sur trois ans, mais pourrait choisir de réduire une partie de son salaire pour l’intérêt de l’équipe.

Vers une réduction de salaire pour gagner un titre NBA

Depuis leur titre NBA en 2020, les Lakers ne s’en sortent plus. C’est pourquoi LeBron James est prêt à faire passer l’amélioration de l’effectif devant son salaire, selon son camp. Il serait prêt à faire d’importants sacrifices financiers pour que l’équipe puisse profiter de sa « mid-level exception », une enveloppe de 12,9 millions de dollars qu’elle pourra utiliser pour recruter de nouveaux joueurs. Le Bleacher Report estime cette concession à 16 millions de dollars sur son salaire de la saison prochaine.