NBA : Nouveau coach des Lakers, JJ Redick fait un aveu sur LeBron James

Florian Barré

Nommé officiellement entraîneur-chef des Los Angeles Lakers ce lundi, JJ Redick n’est pas un coach réputé en NBA puisqu’il n’a tout simplement jamais officié dans un tel rôle. Depuis sa retraite de joueur, l’homme de 40 ans est devenu consultant chez ESPN et podcasteur avec son ami LeBron James. Et s’il retrouve le « King » à LA, ce dernier n’a pour autant rien à avoir avec sa venue selon Redick.

Depuis leur élimination au premier tour des playoffs 2024, les Los Angeles Lakers cherchaient leur nouvel entraîneur. À quelques heures de la Draft et de l’ouverture de la free agency, les Californiens ont enfin trouvé chaussures à leurs pieds. En effet, JJ Redick vient d’être officialisé pour le poste. L’ancien joueur des Los Angeles Clippers a d’ailleurs tenu à mettre les choses au clair dès son arrivée. Malgré sa grande amitié avec LeBron James - ils ont animé ensemble le podcast Mind the Game - le King n’a pas décidé de son propre chef que Redick serait le nouvel entraîneur des Purple and Gold comme certains ont pu le prétendre.

NBA : Malik Monk va prolonger aux Kings pour 78 millions de dollars https://t.co/0zhRwRoXgC pic.twitter.com/0rwqzQh4xf — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Redick confirme la fin du podcast !

JJ Redick a donc signé un contrat de 4 ans avec LA. Sa nouvelle activité compromet forcément le bon déroulement de son podcast avec James et face à la presse, celui-ci a confié que cette aventure était désormais derrière eux : « Pour le moment, et j'espère que cela prendra très, très longtemps, je suis excommunié de l'espace de contenu. Il n'y aura donc pas de podcast. J'en ai fini avec le podcast pour l'instant. » Redick a complété cela en expliquant que James n’avait eu aucun impact sur sa venue à Los Angeles.

« LeBron ne m’a donné aucun conseil »