Ça bouge en NBA, les Cleveland Cavaliers tiennent leur nouveau coach !

Florian Barré

Ce n’est pas encore officiel mais les Cavaliers de Cleveland auraient trouvé leur prochain entraîneur en la personne de Kenny Atkinson, adjoint de Steve Kerr aux Golden State Warriors. Selon plusieurs rapports, les Cavs et Atkinson finalisent les détails de leur accord, qui devrait être conclu prochainement. Ainsi, l’Américain aurait bel et bien pris le dessus sur James Borrego dans le bras de fer pour le poste.

Depuis quelques jours, le front office des Cleveland Cavaliers a réduit sa liste afin de trouver rapidement un accord avec le prochain entraîneur de la franchise de l’Ohio. James Borrego, entraîneur-chef associé de Willie Green aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans, et Kenny Atkinson, adjoint du coach quadruple champion de la NBA avec Golden State, Steve Kerr, étaient les deux dernières cibles en lice. Mais c’est finalement le second qui aurait été choisi. Ainsi, selon ESPN, Borrego qui a travaillé la saison dernière avec le nouveau président de Detroit, Trajan Langdon, à la Nouvelle-Orléans, devrait désormais devenir un candidat de premier plan dans la recherche d'entraîneurs des Pistons puisque Monty Williams a été remercié il y a peu.

NBA : Malik Monk va prolonger aux Kings pour 78 millions de dollars https://t.co/0zhRwRoXgC pic.twitter.com/0rwqzQh4xf — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Atkinson retrouve deux de ses anciens joueurs

Quoi qu’il en soit, Atkinson reprendra une équipe des Cavaliers qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la Conférence Est en 2024 avec JB Bickerstaff et qui a remporté 99 matchs de régulière au cours des deux dernières saisons. Il rejoindra ainsi une organisation qui comprend deux joueurs clés qui se sont épanouis au cours de son mandat d'entraîneur des Brooklyn Nets entre 2016 et 2020 : Jarrett Allen et Caris LeVert.

Un CV bien rempli

Pour rappel, Atkinson est pour l’heure relié à l’équipe de France de basket puisqu’il est l’adjoint de Vincent Collet depuis plusieurs mois. Ensemble, ils disputeront les Jeux olympiques de Paris. Il a également travaillé dans la capitale française entre 2004 et 2006, lorsqu’il co-entraînait le Paris Basket Racing. Au total, Atkinson a déjà passé neuf saisons en tant qu'assistant en NBA – quatre avec les Knicks de New York, trois avec les Hawks d'Atlanta avant de revenir dans les rangs d'entraîneur adjoint avec les Clippers et les Warriors. On ajoute à cela les quatre années passées aux Nets en tant que coach en chef et on obtient là un beau CV.