NBA : Une légende interpelle Wembanyama !

Pierrick Levallet

La saison de NBA étant terminée, Victor Wembanyama se prépare désormais en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 qu'il disputera avec la France. Le joueur de 20 ans n'a pas déçu avec les San Antonio Spurs et il continue de travailler pour se perfectionner. Le Français a notamment fait appel à Jamal Crawford pour peaufiner son jeu de transition. Kevin Garnett n'a pas manqué de l'interpeller en l'invitant à poursuivre sur sa lancée.

Pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama a mis tout le monde d’accord. Le Français a répondu aux attentes placées en lui chez les San Antonio Spurs et a confirmé par la même occasion qu’il disposait d’un potentiel hors-norme. S’il n’a pas réussi à qualifier son équipe pour les playoffs, le joueur de 20 ans a malgré tout été élu rookie de la saison et a même failli être désigné défenseur de l’année.

Wembanyama travaille son jeu avant les Jeux Olympiques

Désormais, Victor Wembanyama se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 qu’il disputera avec l’équipe de France de basket. Le crack des San Antonio Spurs travaille notamment ses dribbles en compagnie de Jamal Crawford. Le Français veut apprendre auprès des meilleurs pour perfectionner son jeu et pallier ses lacunes. De ce fait, Kevin Garnett l’a interpellé en l’invitant à contacter d’autres légendes avant que la NBA ne reprenne.

«Il doit se comporter comme un KD»