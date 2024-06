NBA : Le fils de LeBron James avec Wembanyama ?

Pierrick Levallet

La première saison en NBA de Victor Wembanyama a été plutôt convaincante. S'il n'a pas réussi à qualifier les San Antonio Spurs pour les playoffs, le Français a malgré tout été élu rookie de l'année. Il pourrait d'ailleurs être rejoint par un certain Bronny James la saison prochaine. Reggie Miller estime en tout cas que les Spurs sont un choix plus logique que les Lakers de son père LeBron James.

Pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama n’a pas déçu. Drafté par les San Antonio Spurs, le Français a prouvé qu’il avait un potentiel hors-norme. Le joueur de 20 ans n’a pas réussi à qualifier son équipe pour les playoffs, mais il a malgré tout été élu rookie de l’année. Victor Wembanyama postulait aussi pour le titre de meilleur défenseur de la saison. D’ailleurs, le natif du Chesnay pourrait être rejoint par un autre crack prochainement.

JO 2024 : Wembanyama annonce du très lourd ! https://t.co/PE3mHeHkte pic.twitter.com/GVRxj7dMtQ — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

Bronny James va enfin débarquer en NBA ?

En effet, Bronny James devrait débarquer en NBA la saison prochaine. S’il est pressenti pour rejoindre son père LeBron James aux Los Angeles Lakers, l’arrière de 19 ans pourrait atterrir chez les San Antonio Spurs avec Victor Wembanyama. Reggie Miller estime en tout cas que ce choix serait mieux que d’aller chez les Lakers.

«Les Spurs seraient un point de chute idéal»