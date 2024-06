NBA : Bronny James plus proche que jamais des Lakers ?

Florian Barré

Les 26 et 27 juin prochain se tiendra la Draft NBA 2024. Parmi les joueurs qui espèrent rejoindre la Grande Ligue, on peut noter la présence d’un certain Bronny James, fils de la légende LeBron James. Et alors que les dernières sorties des deux hommes semblaient affirmer qu’ils ne joueraient pas ensemble la saison prochaine, cela pourrait être bien différent. En effet, Bronny a été aperçu à Los Angeles ce jeudi, s’entraînant pour les Lakers.

Les Lakers de Los Angeles, qui emploient actuellement LeBron James et détiennent les choix n°17 et 55 lors de la prochaine draft de la NBA, ont organisé jeudi un entraînement préalable à cette dernière avec Bronny James selon le Los Angeles Times. Bronny, le fils aîné de LeBron, a passé une saison à l'USC, connaissant quelques difficultés. Il était classé parmi les 30 meilleurs joueurs de sa cuvée il y a un an, mais a eu du mal à se produire à un niveau élevé après avoir subi un arrêt cardiaque l'été dernier, à l'approche de sa première et unique saison universitaire. Il a raté le début de sa première campagne avec les Trojans et a récolté en moyenne 4,8 points et 2,1 passes décisives par match dans un rôle réduit.

Bronny a impressionné à Chicago

En revanche, il s'est bien comporté au NBA Draft Combine du mois dernier à Chicago, tant dans les exercices de tir que dans les mêlées. Voici ce que le LA Times a dit à propos de l'entraînement et de l'intérêt que Los Angeles porte apparemment au fils du King : « James s'est entraîné pour les Lakers jeudi, selon des personnes connaissant la situation et non autorisées à s'exprimer publiquement. Les qualités athlétiques, le potentiel défensif et les tirs de James lors de la Draft Combine de Chicago ont certainement intéressé les Lakers, qui pourraient contribuer à entrer dans l'histoire en le jumelant à son père, LeBron James, s'il revenait dans l'équipe en agence libre cet été. »

Grande nouvelle pour LeBron James ?