Finales NBA : Les Mavericks peuvent-ils entrer dans l’histoire ?

Avant le Game 3 de ce mercredi soir, les Boston Celtics détiennent une avance de 2-0 contre les Dallas Mavericks lors des Finales NBA, et vu la façon dont cela se passe, il n'est pas déraisonnable de commencer à parler d'un éventuel sweep. Si les Mavs perdent le troisième match, leur marge d’erreur deviendra ainsi pratiquement nulle. Et si ce scénario n’est pas improbable, celui de surmonter le déficit de 2-0 actuel l’est un peu plus, surtout d’un point de vue historique.

Dans l'histoire de la NBA, les équipes menant 2-0 en finale ont remporté 31 fois la compétition sur 36. Et même si ces cotes sont de bon augure pour les Boston Celtics, les Dallas Mavericks devraient également trouver un certain réconfort dans le fait que la position dans laquelle ils se trouvent actuellement ne signifie pas qu'ils sont condamnés. Cela notamment car nous avons déjà vu cette équipe des Mavericks surmonter un déficit comme celui-ci. En effet, les Texans ont pris un retard de 2-0 au deuxième tour des séries éliminatoires en 2022 contre les Phoenix Suns, pour ensuite remporter la série en sept matchs.

Les 5 franchises qui ont réussi à remonter un 0-2 en Finales NBA

Des circonstances différentes et une équipe presque entièrement remaniée depuis certes, mais quand on a deux talents offensifs comme Luka Doncic et Kyrie Irving, on ne peut jamais exclure l'impossible. Cela étant dit, voici les cinq équipes que les Mavericks vont tenter de rejoindre en surmontant un déficit de 2-0 en Finales NBA :



- Bucks de Milwaukee vs. Phoenix Suns (4-2, 2021)

- Cleveland Cavaliers vs. Golden State Warriors (4-3, 2016)

- Miami Heat vs. Dallas Mavericks (4-2, 2006)

- Portland Trail Blazers vs. Los Angeles Lakers (4-2, 1977)

- Boston Celtics vs. Los Angeles Lakers (4-3, 1969)

Finales NBA 2016, un bon souvenir pour Irving

Et si les Mavs cherchent l’inspiration ultime, il faut se tourner vers les Finales NBA de 2016. Face à une équipe des Warriors qui a remporté 73 matchs en saison régulière (record), la mission semblait impossible pour les Cavaliers. En réalité, à 2-0, on parlait plutôt d’un sweep inévitable après que Cleveland ait perdu le premier match par 15 points et le match 2 par 33 points. La suite, on la connaît. Les Cavs ont remporté le match 3, mais se sont inclinés lors du match 4. Ils ont alors remporté les deux matchs suivants pour s’offrir un match 7 dramatique, dans lequel LeBron James a peut-être réussi le contre le plus important de l’histoire des Finales NBA alors que Kyrie Irving a réalisé un 3 points légendaire. Alors oui, Dallas aura besoin d'Irving pour rassembler une partie de la magie de 2016 afin de remporter un autre titre cette année.