Finales NBA : Les Dallas Mavericks peuvent-ils être sweepés ?

Florian Barré

Après deux matchs joués dans les Finales NBA, on peut le dire, les Dallas Mavericks sont déjà en grand danger. En cas de défaite lors du Game 3 à l’American Airlines Center, la franchise texane sera au bord du précipice, au bord du sweep. Mais comment éviter ce scénario cauchemardesque pour Luka Doncic, Kyrie Irving et consorts ? ESPN a donné quelques éléments de réponse.

Depuis le début des playoffs de la NBA version 2024, les Boston Celtics écrasent leurs concurrents. Seulement deux défaites en seize matchs pour la franchise du Massachusetts… De quoi inquiéter sérieusement les fans des Dallas Mavericks, déjà malmenés dans ces Finales NBA (0-2). Ainsi, selon Dave McMemanin d’ESPN, la seule façon d’éviter un sweep pour Dallas est d’augmenter considérablement son pourcentage de réussite aux tirs : « Cette série se dirige vers un sweep si les tirs des Mavs ne reviennent pas vers la moyenne à domicile. Dallas n'a tiré qu’à 13/53 à 3-points lors des matchs 1 et 2 à Boston. La défense des Mavericks fait un travail admirable en gardant sous contrôle une attaque historiquement efficace des Celtics. Mais si leur attaque ne commence pas à tenir son terme, ce sera une série rapide. »

Finales NBA : Les Celtics filent vers le titre, Kyrie Irving déçoit ! https://t.co/LW4cce8juY pic.twitter.com/Pkk1TnJsOc — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

Un shoot trop fragile…

Un avis que partage le journaliste Brian Windhorst : « Les Mavericks ont beaucoup de mal à créer de bons tirs, et cela tue leur attaque. Les Celtics font un travail fabuleux face à Irving et Doncic – un luxe énorme qui fait perdre la vie à l’attaque de Dallas. Les Mavs ont eu quelques regards supplémentaires sur la jante au troisième quart (du Game 2), lorsque Daniel Gafford s'est lancé dans le pick-and-roll, mais ils doivent identifier quelques sets supplémentaires qui appliqueront un stress à Boston. » a-t-il complété.

Une réaction est attendue !