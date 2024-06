Finales NBA : L’aveu d’échec d’une star des Mavericks

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Kyrie Irving est loin de répondre aux attentes depuis le début des Finales NBA contre les Boston Celtics. Les performances de la deuxième star des Dallas Mavericks, derrière Luka Doncic, se sont révélées décevantes. « Je dois mieux jouer », a-t-il admis dimanche, après une deuxième consécutive face à son ancienne équipe (105-98).

Depuis le début des Finales NBA, le niveau de Kyrie Irving soulève des questions. Ses performances sont bien en dessous de ses normes habituelles, et le meneur des Mavericks a du mal à faire la différence face aux Celtics. S’il ne trouve pas le déclic, Dallas semble condamné.

Un début de Finales NBA décevant

Kyrie Irving n’a pas brillé lors des deux premières rencontres des finales de la NBA. Avec seulement 12 points en 37 minutes lors du premier match, puis 16 points en 41 minutes lors du second, la déception est palpable. Ces chiffres sont bien en dessous de ce qu’il a montré lors des premiers tours, avec des moyennes de 21,9 points et 5,1 passes décisives depuis le début des playoffs, et six sorties à 30 points ou plus. La défense de Jrue Holiday, qui est considéré l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, n’est pas étrangère à cette baisse. Cependant, Irving peut certainement faire mieux.

NBA : Les Spurs ont trouvé le joueur parfait pour Wembanyama ? https://t.co/TfF6fJcx9e pic.twitter.com/53yg4RKeD4 — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Kyrie Irving : « Je dois mieux jouer »

« Je suis un peu déçu de ne pas avoir réussi à convertir plus d’opportunités de layups » , a réagi la star des Mavericks en conférence de presse après avoir terminé la rencontre à 7/18 aux tirs, dont 0/3 à trois points. « Bien sûr, j’affronte notamment Jrue Holiday et Jaylen Brown, mais j’ai l’impression d’avoir l’avantage sur certaines possessions. Il faut juste que je convertisse. »

Kyrie Irving a mentionné un manque de chance et la défense des Celtics pour expliquer ses difficultés, tout en reconnaissant qu’il peut aussi améliorer son jeu individuellement. « Je dois mieux jouer en attaque » , a-t-il admis.

Luka Doncic et les Mavericks en difficulté

Le manque d’impact d’Irving se fait ressentir à Dallas. Les Mavericks, pourtant une formidable équipe sur le plan offensif, luttent pour trouver leur rythme après deux matches en dessous de 100 points. Luka Doncic enchaîne les performances à 30 points, mais est trop seul et semble épuisé, alors qu’il joue avec une blessure au thorax. Jason Kidd et ses hommes doivent trouver un moyen de débloquer la situation, au risque d’être promptement éliminés.