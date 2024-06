NBA : Kyrie Irving réagit aux mots doux de LeBron James

Florian Barré

Plus tôt dans la semaine, LeBron James est revenu sur sa relation avec Kyrie Irving durant son podcast avec JJ Redick, « Mind the Game ». La superstar des Los Angeles Lakers a qualifié son ami de longue date de « joueur le plus doué de la NBA » et a exprimé sa frustration quant à leur non-réunification depuis l’époque des Cavaliers. Ces paroles flatteuses, « Uncle Drew » y a réagi avec au moins autant d’amour.

« Quand je le regarde jouer, je suis tellement heureux et fier de voir sa progression et dans le même temps je suis tellement en colère de ne plus être son coéquipier (rire). J'ai tellement de qualificatifs pour encenser Kyrie, qu'au final je n'en ai aucun, parce que c'est tellement… Il est le joueur le plus doué que la NBA ait jamais vu. » Voici les mots prononcés par LeBron James à l’égard de son ami de longue date, Kyrie Irving, plus tôt dans la semaine. Si les deux hommes n’ont pas pu unir leurs forces pour la même franchise depuis qu’ils ont quitté les Cleveland Cavaliers, leur amitié n’a jamais semblé aussi puissante et réciproque.

LeBron James se confie sur le joueur le plus doué de la NBA https://t.co/2MyZ1is85a pic.twitter.com/Nn9hvwcZFc — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

« Il me manque »

À son tour, Uncle Drew s’est fendu d’une longue tirade au sujet du King et de la relation particulière qu’il entretient avec celui-ci : « J’apprécie, il y a beaucoup de gratitude. Je suis plus âgé aujourd’hui, à un autre stade de ma vie, et lui aussi. On a tous les deux pu mûrir, et vraiment apprécier ce qu’on a pu accomplir. Je pense qu’il y a eu des choses qui se sont mises en travers de notre relation quand j’étais un peu plus jeune. Maintenant que je suis capable de mettre des mots sur ce que je ressens, ce que je crois, sur ma perspective des choses. Notre relation est différente grâce à ça je pense aujourd’hui. Il me manque c’est sûr. » a balancé Irving.

LBJ, un professeur pour Kyrie Irving