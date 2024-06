NBA : « Il me manque tous les jours », Irving porte un message touchant sur Kobe Bryant

Florian Barré

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Boston Celtics et Dallas Mavericks démarreront les Finales de la NBA version 2024. L’occasion pour Kyrie Irving de viser un deuxième trophée collectif dans la Grande Ligue après celui obtenu en 2016 avec les Cleveland Cavaliers. À cette époque, il pouvait d’ailleurs compter sur son mentor, un certain Kobe Bryant, qui clôturait sa toute dernière saison en tant que joueur. Ainsi, « Uncle Drew » lui a rendu hommage tout récemment.

Kyrie Irving a été un joueur clé pour les Dallas Mavericks lors des séries éliminatoires de la NBA. Ses performances constantes, avec une moyenne de 22.8 points, 5.2 passes décisives et 3.9 rebonds en 17 matchs, a aidé sa franchise à remporter des victoires contre des adversaires coriaces tels que les Los Angeles Clippers, le Thunder d’OKC et les champions NBA en titre, les Denver Nuggets. Le succès d'Irving sur le terrain n'est pas seulement une question de talent ; c'est aussi le résultat d'un travail acharné, de dévouement et de mentorat.

« Ce n'était pas seulement lui, c'était aussi sa famille »

Pour Uncle Drew , Kobe Bryant a joué un rôle crucial en tant que mentor, façonnant son approche du jeu : « Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà perdu un mentor ou quelqu'un d'un peu plus âgé que lui, qui représentait quelque chose pour lui. Même si vous ne vous parliez pas tous les jours, il y avait toujours cette connexion, qu'il serait toujours là pour vous. Ce n'était pas seulement lui, c'était aussi sa famille. Ils m'ont soutenu de façon inconditionnelle. Il me manque tous les jours, comme au reste du monde et à tous les supporters de Kobe dans le monde entier, parce qu'il avait une telle présence. »

« Ses leçons de vie transcendaient le basket »