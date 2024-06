NBA : Quelle équipe pour Bronny, le fils de LeBron James ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Bronny James, le fils de LeBron James, a officiellement confirmé sa candidature pour la draft NBA 2024. Malgré une saison universitaire décevante, on s’attend à ce que ce talent de USC soit sélectionné par une équipe le 26 ou le 27 juin prochain. Dans quelle équipe sera-t-il drafté ?

Bronny James ne sera pas un premier choix comme son père une vingtaine d’années avant lui, mais il devrait être sélectionné lors de la draft NBA 2024, les 26 et 27 juin. Le fils de LeBron James, superstar des Los Angeles Lakers, est projeté au second tour de cette édition. Reste à savoir dans quelle équipe il finira.

Los Angeles Lakers, l’évidence

La plupart des spécialistes prévoient que les Lakers, qui détiennent les 17e et 55e choix, récupèrent James le soir de la draft. Plusieurs médias de référence comme NBA.com , USA Today et le Bleacher Report le placent en 55e position. LeBron James a souvent exprimé son souhait de jouer avec son fils lorsqu’il rejoindra la NBA. La franchise californienne a la possibilité de le réaliser, d’autant plus que LeBron est libre cet été et que le re-signer est une priorité pour Los Angeles.

Selon Shams Charania de The Athletic , Bronny James doit réaliser un entraînement pour l’équipe. L’intérêt est réel et le pari ne semble pas très risqué à ce stade de la draft. La connexion avec les Lakers est si forte que certains observateurs pensent que la franchise pourrait tenter de l’acquérir par transfert — quitte à sacrifier quelques ressources — si une autre équipe venait à le choisir avant eux.

Golden State Warriors, l’alternative

Bronny James progresse lentement dans les projections d’ ESPN . Tandis que le média américain prévoyait qu’il ne serait pas drafté le 12 mai, il le place désormais en 52e position, aux Warriors. C’est un choix intéressant d’un point de vue sportif, mais surtout pour ce qui l’entoure : cela impliquerait de jouer aux côtés de Stephen Curry, l’un des plus grands rivaux de LeBron James. Cependant, le fait que le jeune joueur ne souhaite pas signer de contrat « two-way », comme annoncé par son agent Rich Paul, pourrait être un obstacle pour Golden State.

Selon Charania, James prévoit pour l’instant de s’entraîner devant 10 équipes au total, y compris les Los Angeles Lakers et les Phoenix Suns. Il subsiste donc une légère incertitude, bien que certains favoris se distinguent clairement.