NBA : Bronny, le fils de LeBron James, prend une grande décision pour son avenir

Florian Barré

C’est désormais officiel, le meneur de première année des USC Trojans, Bronny James, fera partie de la Draft NBA 2024. Le fils aîné de LeBron James a renoncé à son éligibilité collégiale selon son agent, Rich Paul. Un pari risqué puisque si son nom lui offrira sans doute l’opportunité d’être choisi par l’une des 30 franchises de la ligue, son réel niveau pose question.

Le fils du meilleur scoreur de tous les temps de la NBA a assisté au NBA Scouting Combine plus tôt dans le mois et n'a pas reçu beaucoup d'amour de la part des scouts. On pouvait alors se demander si Bronny James ne reviendrait pas sur sa décision de participer à la Draft 2024. Que nenni, puisque avant la date limite prévue ce mercredi pour se retirer de cette dernière, l'agent du duo, Rich Paul, a déclaré que James renoncerait au reste de son éligibilité universitaire. « Il reste dans la Draft », a déclaré Paul à ESPN.

Rich Paul se fiche de savoir dans quelle équipe ira James

Bronny James, n°54 de la dernière mock draft d’ESPN est passé de marginal à espoir draftable. Il s'est déclaré candidat à la draft et est entré sur le portail des transferts début avril. Comme prévu, il a terminé sa carrière de basket-ball universitaire et a tourné toute son attention vers la NBA. « La gamme de Bronny est large. C’est un très bon espoir qui a beaucoup de marge de croissance. Il ne rejoindra qu'une seule équipe. Je me fiche de savoir où se trouve cette équipe - il peut être n°1 ou 58 - je me soucie du plan, du développement. La stratégie de l'équipe, l'opportunité et l'engagement financier. » a également lâché Rich Paul.

Sans grande confiance, James arrive à la Draft

Pour rappel, Bronny James sort d’une saison très difficile. Il s'est inscrit à l'USC l'été dernier après avoir réalisé de bonnes performances au McDonald's All American Game et au Nike Hoop Summit, mais sa première saison a été gâchée par un arrêt cardiaque survenu en juillet qui l’a conduit à une procédure pour traiter une malformation cardiaque congénitale. Cela l’a mis à l’écart pendant près de cinq mois. Il a finalement fait ses débuts universitaires à la mi-décembre et a récolté en moyenne 4,8 points, 2,8 rebonds et 2,1 passes décisives en 19,4 minutes jouées par match.