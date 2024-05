NBA : Les Celtics et les Trail Blazers rendent à leur tour hommage à Bill Walton, décédé

Florian Barré

C’est une triste nouvelle qui a rapidement parcouru la NBA ce lundi. Bill Walton, membre du Hall of Fame, est décédé à l’âge de 71 ans. Au cours de sa carrière, l’ancienne star des Boston Celtics et des Portland Trail Blazers, a remporté deux titres NBA. Il n’a joué que deux saisons avec les C’s, mais était le sixième homme de l'équipe championne de 1985-86, considérée par beaucoup comme la plus grande équipe de l'histoire de la NBA. De quoi mériter un bel hommage.

C’est avec une certaine tristesse que les Boston Celtics ont abordé leur quatrième et dernier match des finales de Conférence Est hier soir. Les Indiana Pacers ont honoré Bill Walton avec une minute de silence à Gainbridge Fieldhouse avant la rencontre. Et si quelques joueurs, dont Jaylen Brown, ont également posté un message sur les réseaux sociaux, la franchise du Massachusetts n’a pas manqué de déclarer sa flamme à son ancienne gloire. De même du côté des Portland Trail Blazers, où Walton a démarré sa carrière, a été nommé deux fois All-Star, a remporté un titre NBA en étant MVP des finales (1977) et a reçu le trophée MVP de la saison régulière l’année suivante.

Le message des Celtics

« Bill Walton était l'un des joueurs les plus marquants de son époque. Membre du Temple de la renommée, MVP et double champion de la NBA, Walton pouvait tout faire, possédant un excellent timing, une vision complète du terrain, d'excellents fondamentaux et était l'un des plus grands passeurs de l'histoire de la ligue. Il tirait une grande joie du basket-ball et de la musique, et chérissait profondément ses moments avec ses coéquipiers et amis. Bill a surmonté des années de blessures, a retrouvé sa joie de jouer et a aidé à guider le championnat des Boston Celtics de 1986 grâce à son jeu et à son esprit. Les Boston Celtics célèbrent la vie et l'héritage merveilleux de Bill et envoient leurs plus sincères condoléances à la famille Walton. »

Le message des Trail Blazers