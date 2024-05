NBA : « Il aurait dû être défenseur de l’année », Kevin Garnett s’enflamme au sujet de Wembanyama

Florian Barré

Légende des Minnesota Timberwolves, Kevin Garnett s’est récemment fendu de propos surprenants au sujet du « défenseur de l’année » en NBA. En effet, l’ancien intérieur des « Loups » estime que Victor Wembanyama aurait dû remporter le trophée devant Rudy Gobert, pourtant joueur dans la franchise où il a passé 14 saisons. Selon lui, « Wemby » a été desservi par son statut de rookie.

Au début du mois de mai, Rudy Gobert a battu Victor Wembanyama lors du vote pour élire le meilleur défenseur de l’année en NBA. Pourtant, le jeune prodige français mène la ligue en matière de blocs en tant que rookie. Il a été nommé dans la première équipe All-Defensive de la ligue, étant la première recrue à le faire, et a ainsi reçu un prix de félicitations dans un sens. Mais cela ne suffit pas à satisfaire Kevin Garnett. DPOY en 2008 et 12 fois membre de l'équipe All-Defensive, l’ancien joueur de Boston et du Minnesota semble penser que Wembanyama méritait de remporter ce prix.

NBA : Le dunk fou d’Anthony Edwards, et la vengeance des Mavericks (vidéo) https://t.co/6PHbZhBhiE pic.twitter.com/iTgXYmGusI — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

« Il n'y a que 2 gars qui ont eu le dessus sur lui »

« San Antonio ! Ce gamin aurait dû être défenseur de l'année. La ligue est trop dans le : 'Oh, c'est un rookie…' On s'en fout ! Si tu prouves que tu peux faire le job, alors on te donne le job. On n'a pas vu ce genre d'impact en défense depuis qui ? P (Paul Pierce) ? Qui a eu un tel impact ? David Robinson ? Dikembe (Mutombo) ? Dream (Olajuwon) ? Qui protège le cercle comme ça ?! Tu arrives dans la raquette et tu dois faire demi-tour. 9.5 shoots sur 10 il les attrape ou les dévie. Il n'y a que 2 gars qui ont eu le dessus sur lui cette année. Évidemment, Joel, il est à un tout autre niveau, mais Wemby... Il l'a mérité. » a d’abord déclaré Garnett dans l'émission The Truth & The Ticket.

Le DPOY ne doit pas être une question d’âge