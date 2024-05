NBA : Le dunk fou d’Anthony Edwards, et la vengeance des Mavericks (vidéo)

Tandis que les Minnesota Timberwolves s’efforçaient de combler leur retard de 12 points face aux Mavericks, Anthony Edwards a réalisé le dunk le plus spectaculaire des playoffs, au-dessus de Daniel Gafford. L’intérieur de Dallas n’a pas manqué de répliquer pour assurer la victoire de son équipe en Finales de Conférence ce dimanche (116-107).

Anthony Edwards a eu son moment malgré la défaite des Minnesota Timberwolves, ce dimanche, contre les Dallas Mavericks (116-107). L’arrière, qui a marqué 26 points, a réalisé un dunk électrisant au-dessus de Daniel Gafford dans le troisième quart-temps. Ce dernier a pris sa revanche plus tard dans la rencontre.

Dans le troisième match des Finales de la Conférence Ouest, les Timberwolves, menés de 12 points à Dallas, ont réalisé un run de 13-3 dans le troisième quart-temps pour revenir dans le match. Au milieu de cette période, Anthony Edwards a réalisé un dunk impressionnant sur Daniel Gafford, le troisième meilleur contreur des playoffs, choquant tous les observateurs.

