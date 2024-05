NBA : Draymond Green s’acharne contre Rudy Gobert

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Analyste pour la chaîne TNT pendant les playoffs, Draymond Green a saisi chaque opportunité pour critiquer Rudy Gobert depuis la fin de la saison des Golden State Warriors. La défaite des Minnesota Timberwolves vendredi face aux Dallas Mavericks (108-109) lui a fourni une occasion de rêve pour poursuivre son acharnement.

Draymond Green est un critique de longue date de Rudy Gobert — et il arrive au Français de lui rendre la pareille. N’étant pas qualifié pour les playoffs avec les Golden State Warriors, l’intérieur utilise son rôle d’analyste chez TNT pour continuer à attaquer le Défenseur de l’année en titre.

Rudy Gobert et Draymond Green : une rivalité qui s’étend au-delà du terrain

L’animosité entre Green et Gobert n’est un secret pour personne. Depuis la nomination du premier comme Défenseur de l’année en 2017, les deux joueurs échangent des tacles via leurs déclarations dans les médias et sur les réseaux sociaux. Toutefois, l’animosité de Draymond Green envers son rival français a atteint de nouveaux sommets ces dernières années, culminant cette saison avec l’étranglement de Rudy Gobert lors d’un match, lui valant une suspension de cinq matchs.

Sur le plateau de TNT à chaque mi-temps pendant les playoffs, Green utilise cette plateforme pour continuer leur querelle. Depuis le début des playoffs, il n’hésite pas à critiquer la défense de Gobert lors des matchs importants, notamment contre Nikola Jokic au deuxième tour des playoffs. Cela fait déjà deux séries consécutives qu'il martèle que Rudy Gobert devrait être remplacé dans le cinq majeur par Kyle Anderson — qui n’est pourtant pas connu comme un grand défenseur.

« Rudy Gobert craint, pas moi »

La défaite des Timberwolves contre les Mavericks vendredi (109-108) a donné à Draymond Green l’occasion parfaite pour attaquer son rival. En effet, Rudy Gobert s’est retrouvé au centre de l’attention et des critiques pour s’être retrouvé en défense sur Luka Doncic à la fin du match, lorsque le Slovène a marqué un tir à trois points décisif à trois secondes de la fin pour arracher la victoire et prendre une avance de 2-0 dans la série contre Minnesota, à l’extérieur.