NBA : Draymond Green prend (encore) Rudy Gobert pour cible

Alors que Draymond Green a déclaré il y a quelques semaines que Rudy Gobert « n’est plus nul en défense » - une sortie flatteuse assez rare pour le souligner - l’intérieur des Golden State Warriors est retombé dans ses travers lors d’une discussion avec Shaquille O’Neal, lui aussi auteur de propos généralement peu chaleureux à l’égard du Français. En effet, les deux hommes se sont montrés plutôt réticents à l’idée d’intégrer Gobert au Hall of Fame.

Rudy Gobert n’en fera sans doute jamais assez pour satisfaire Draymond Green et Shaquille O’Neal. Malgré un quatrième « NBA Défensive Player of the Year » remporté cette saison, le Français reste au centre des discussions de Green pour les mauvaises raisons. Ça en devient même une obsession tant le joueur des Golden State Warriors en parle souvent. Sur son podcast, il a d’ailleurs proposé à Chris Finch, entraîneur des Minnesota Timberwolves, de mettre le pivot bleu sur le banc au prochain match :

La NBA révèle le top 15 de la saison, LeBron James encore dans l’Histoire https://t.co/7UjXZvsQUQ pic.twitter.com/2OKfdYIs3p — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

« Quand tu joues contre de grands arrières, et Dallas en a deux, et que tu décides de jouer en drop coverage, alors les arrières vont tout simplement se régaler. Qu’est-ce que tu vas faire comme ajustement ? Je ne pense pas que ça soit la force de Rudy, même s’il est meilleur cette année face aux arrières qui sortent d’un écran. Il a fait des progrès cette saison afin de mieux bouger sur le parquet. Mais je pense que Minnesota doit faire des ajustements, avec plus de Kyle Anderson. Et ça veut peut-être dire faire sortir Rudy Gobert du banc. » a balancé Green sur son podcast.

« Il y a deux Hall of Fames »