NBA : Rudy Gobert et les Timberwolves réalisent l’exploit face aux champions

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les Minnesota Timberwolves, avec Rudy Gobert, se sont qualifiés pour les finales de la conférence ouest. C’est la première fois de sa carrière que le Français atteint ce niveau dans les playoffs. Son équipe a réussi à éliminer les champions NBA en titre, les Denver Nuggets, lors d’un septième match mémorable ce dimanche, où ils ont comblé un déficit de 20 points.

Une remontée spectaculaire face aux champions NBA

À Denver, une des villes réputées les plus difficiles à jouer, les Timberwolves ont commencé le troisième quart-temps avec un retard de 20 points. Cependant, le collectif de Chris Finch a réussi à renverser la situation en quelques minutes, reprenant l’avantage au début du quatrième quart-temps. Les performances de Nikola Jokic (34 points et 19 rebonds) et Jamal Murray (35 points) n’ont pas suffi à museler les Wolves.

Malgré la maladresse d’Anthony Edwards (16 points à 6/24 aux tirs), Minnesota a livré une performance collective impressionnante. Si Karl-Anthony Towns et Jaden McDaniels (23 points chacun) sont les seuls joueurs à avoir dépassé les 20 points, Rudy Gobert, Naz Reid et Mike Conley ont également joué un rôle clé dans cette victoire. La sortie de Gobert pour six fautes à deux minutes de la fin, alors que Towns et McDaniels avaient également des problèmes de fautes, a causé une frayeur à l’équipe, mais celle-ci a su gérer le sprint final malgré ces déconvenues.

L’exploit de Rudy Gobert et des Timberwolves

C’est la première fois que Rudy Gobert, participant à ses huitièmes playoffs depuis son arrivée en NBA en 2013, se qualifie pour les finales de conférence. C’est un immense accomplissement pour le quadruple Défenseur de l’année et pour les dirigeants de son équipe, qui ont fait un grand pari en le recrutant en 2022.

Pour les Timberwolves, cette victoire s’érige comme le symbole de leur renaissance. La franchise du nord des États-Unis, qui a manqué les playoffs 16 fois sur les 20 dernières années, atteint les finales de conférence pour la première fois depuis 2004 et l’ère de Kevin Garnett. Ils sont considérés comme les favoris face aux Dallas Mavericks de Luka Doncic et ont une chance de se qualifier pour les Finales NBA, voire de remporter un titre cette année.