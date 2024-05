NBA : Boston élimine Cleveland, gros changement à venir aux Cavs ?

Florian Barré

Pour la troisième année de suite, les Boston Celtics atteignent les finales de Conférence Est. Les détenteurs du meilleur bilan de la NBA en saison régulière ont battu les Cavaliers de Cleveland la nuit dernière, 113-98, mettant fin à leur série en cinq matchs, ainsi qu’à l’aventure de Donovan Mitchell et JB Bickerstaff dans l’Ohio ? Si rien ne va officiellement dans ce sens pour l’heure, quelques doutes planent quant à l’avenir des deux hommes.

Les Boston Celtics sont toujours à la recherche d’un titre NBA dans l’ère actuelle. En huit ans, la franchise du Massachusetts a atteint six fois les finales de Conférence Est, sans ne jamais parvenir à soulever le trophée en juin. Cette saison encore, les C’s de Jayson Tatum sont en ballottage favorable, à la mi-mai. Ils affronteront soit les New York Knicks, soit les Indiana Pacers au prochain tour. Du côté des Cleveland Cavaliers, l’heure n’est pas à la fête. En effet, ils n’ont pas pu crânement défendre leurs chances puisque Donovan Mitchell, Jarrett Allen et Caris LeVert étaient tous les trois blessés lors du Game 5.

L’avenir de Donovan Mitchell reste incertain

De plus, il s’agissait peut-être de la dernière épopée de Mitchell avec les Cavs. Spida , qui a été acquis par les Cavaliers il y a 18 mois en échange de Lauri Markkanen, Collin Sexton et plusieurs futurs choix de premier tour de draft, a connu deux saisons All-Star consécutives à Cleveland et a été spectaculaire lors de ces séries éliminatoires avant de subir une élongation au mollet gauche l’éloignant des parquets. Il est devenu le deuxième Cavalier – avec LeBron James – à marquer au moins 25 points lors de six matchs consécutifs en playoffs. Maintenant, il doit décider de s'il veut s'engager à long terme à Cleveland ou non, car il lui reste un an de contrat avant son option de joueur pour la saison 2025-26. Selon Bobby Marks d' ESPN , Mitchell pourrait signer une prolongation de 208 millions de dollars sur quatre ans avec les Cavs. Pourtant, les spéculations récentes mettaient plutôt en avant un certain mal-être de la part de Spida dans l’Ohio.

Quid de Bickerstaff ?