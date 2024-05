NBA : Bronny James ne veut pas jouer avec son père, LeBron James !

Florian Barré

Ce mardi, Bronny James a rencontré les journalistes lors du NBA Draft Combine. Il a pu évoquer plusieurs sujets, notamment son avenir potentiel au sein de la ligue. Interrogé sur un éventuel duo avec son père, LeBron James, le fils aîné de la superstar des Los Angeles Lakers, s’est montré réticent à l’idée de jouer avec le quadruple MVP de la ligue. Il en dévoile la raison !

Lorsqu’on est le fils de LeBron James, tout n’est pas forcément plus facile. En effet, ce mardi, Bronny James a pu remarquer l’intérêt spécial des journalistes à son égard, non pas pour ses performances mais plutôt pour le nom qu’il porte. Pourtant, l'arrière des Trojans, âgé de 19 ans, a réitéré que son objectif était simplement de jouer en NBA, pas nécessairement dans la même équipe que son père. « Je serais heureux d'accéder à la ligue au lieu de penser à jouer avec mon père. Ce n'est pas mon état d'esprit, pas du tout. J'essaie juste de travailler et de voir où cela me mène à partir de là. » a-t-il déclaré.

Bronny veut s’émanciper de son père

LeBron James, qui a terminé à 39 ans sa 21e saison NBA en 2023-24, a exprimé à plusieurs reprises le désir de faire équipe avec son fils avant la fin de sa carrière, même s'il a déclaré après la fin de la saison des Lakers qu'il n’y avait pas repensé pour l’heure. De son côté, Bronny cherche, d’un point de vue sportif, à créer une certaine distance entre lui et son père. Il a également rejeté les comparaisons avec les principaux guards de la NBA et a plutôt comparé son jeu à des joueurs tels que Jrue Holiday et Derrick White des Boston Celtics ou Davion Mitchell des Sacramento Kings.

« Je m’appelle Bronny James »