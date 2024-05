Entré dans l’histoire de la NBA devant Wembanyama, Rudy Gobert réagit !

Florian Barré

Il y a quelques jours, Victor Wembanyama était élu rookie de l’année en NBA. Une récompense qui est venue parapher une première saison de haut vol pour le Français et qui aurait pu être accompagnée d’un deuxième trophée individuel. Seulement, l’intérieur des San Antonio Spurs n’a terminé que deuxième pour le « Défensive Player of the Year », derrière… Rudy Gobert !

Ce mardi soir, Rudy Gobert a été élu meilleur défenseur de la NBA version 2023-24. C’est la quatrième fois que le joueur des Minnesota Timberwolves obtient une telle récompense, après 2018, 2019 et 2021, rejoignant ainsi deux Hall of Famers. Avec Ben Wallace et Dikembe Mutombo, le Français est seulement le troisième joueur de l’histoire à obtenir le trophée « DPOY » à quatre reprises dans sa carrière. Un moment historique donc, qui s’accompagne d’une autre bonne nouvelle.

Victor Wembanyama : Le bilan complet de sa première saison de dingue en NBA ! pic.twitter.com/UR1TeSy6II — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

La raquette de l’équipe de France domine la NBA

En effet, Victor Wembanyama - qui termine deuxième - est le seul joueur de la ligue à avoir un peu inquiété Gobert si l’on regarde le détail des votes. Avec 433 points dont 72 votes pour la première place, Gobzilla s’est placé en tête devant un Wemby à 245 points. Derrière, Bam Adebayo a récolté « seulement » 91 points et clos le podium. Anthony Davis (83 points), Herbert Jones (14 points), Jrue Holiday (7 points), Shai Gilgeous-Alexander (6 points), Derrick White (5 points), Giannis Antetokounmpo (3 points), Jarrett Allen, Alex Caruso, Domantas Sabonis et Jalen Suggs (1 point) ont eux aussi leur nom d’inscrit dans le classement.

Gobert remercie son entraîneur et ses coéquipiers