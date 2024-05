NBA : Carton plein pour Wembanyama, la grande annonce !

Thomas Bourseau

Victor Wembanyama l’a fait, il est le meilleur rookie de l’année depuis cette nuit et l’annonce du vote. C’est un plébiscite vu qu’il a été élu à l’unanimité. L’intégralité des votes lui sont revenus. Mais pour le pivot des San Antonio Spurs, il reste pas mal de travail à accomplir et notamment sur son corps comme il l’a révélé ces dernières heures.

Il n’y avait pas trop de feinte au vu de sa domination cette saison. Drafté à la position de numéro un, Victor Wembanyama n’a pas pu emmener les San Antonio Spurs en Play-Offs qui ont affiché un bilan de 22 victoires contre 60 défaites. De quoi les placer à la 14ème place sur 15 de la Conférence Ouest pendant la saison régulière. Pour autant, les performances personnelles de Wembanyama ont mis tout le monde d’accord.

«Je n'aurais jamais pu le faire seul»

Dans la nuit de lundi à mardi, l’annonce qui était tant attendue est devenue officielle : Victor Wembanyama (20 ans) a été incontournable et a été élu à l’unanimité en récoltant les 99 votes (495 points) devant Chet Holmgren (295 points) de l’Oklahoma City Thunder et Brandon Miller des Charlotte Hornets (86 points). Sur Instagram, le pivot des Spurs a remercié l’intégralité de l’organisation de la franchise texane. « Je n'aurais jamais pu le faire seul. Celle-ci est pour mes coéquipiers, pour tout le personnel, des entraîneurs aux coachs, du chef de la cafétéria aux ouvreurs du stade chaque soir, pour l'organisation des Spurs, pour les meilleurs supporters du monde qui nous soutiennent dans la victoire comme dans la défaite. Et enfin, pour la ville de San Antonio, j'y ai trouvé un foyer. Je vous remercie tous ».

«J’ai un plan en place pour des mois concernant mon corps»