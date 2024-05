NBA : Une superstar pour épauler Victor Wembanyama aux Spurs ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Après leur élimination au premier tour des playoffs, les Phoenix Suns sont plongés dans le doute. Les dirigeants ont peu d’options pour restructurer l’équipe autour de Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal. Une solution pourrait être de transférer l’une de ces stars, peut-être vers les San Antonio Spurs pour accompagner Victor Wembanyama selon un dirigeant.

L’élimination des Suns par les Minnesota Timberwolves pourrait être une aubaine pour les équipes concurrentes. Le seul moyen d’améliorer cette équipe après un tel échec semble être de transférer l’une des stars, Kevin Durant, Devin Booker ou Bradley Beal. Selon un dirigeant, les Spurs de Victor Wembanyama seraient bien placés pour accueillir l’un d’eux.

Devin Booker en partance ?

Selon un General Manager de la Conférence Est qui s’est confié à FoxSports, l’avenir de Devin Booker à Phoenix est incertain. Il estime également qu’un transfert de Booker est « le seul moyen pour les Suns de changer de direction » . Bien qu’il n’y ait aucune indication que la franchise soit prête à se séparer de sa superstar, c’est l’une des seules façons de restructurer l’équipe étant donné le manque de marge de manœuvre.

NBA : Trois transferts pour les Spurs de Victor Wembanyama https://t.co/GOM59rgnlW pic.twitter.com/kx7sE2pBVo — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

Les Spurs en tête de liste

Les Spurs sont parmi les destinations potentielles pour Booker en cas de transfert. San Antonio dispose des ressources nécessaires pour réaliser ce transfert, selon le même GM. Devin Booker, un arrière scoreur et créateur, serait un coéquipier idéal pour Victor Wembanyama. Leur complémentarité est évidente et Gregg Popovich pourrait faire de ce duo le cœur de son attaque. Le Thunder, dont les lignes arrières sont déjà bien garnies avec Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams, est également mentionné comme une destination possible.

« Il sera là pour les 10 prochaines années »