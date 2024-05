Le fils de LeBron James n’est « pas un talent digne de la NBA »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La candidature de Bronny James, fils de LeBron James, à la draft suscite un immense intérêt de la part des fans et des médias. Cet engouement est cependant davantage lié à son héritage familial qu’à son talent. En effet, plusieurs experts estiment que l’athlète de 19 ans n’est pas au niveau pour la NBA.

Cette année, Bronny James a choisi de se présenter à la draft, bien que de nombreux observateurs estimaient qu’il aurait été préférable pour lui de rester un an de plus au niveau universitaire. Aujourd’hui, plusieurs experts chargés d’évaluer les prospects pour la NBA affirment que le fils de LeBron James n’est pas à la hauteur de la ligue la plus prestigieuse du monde.

Les Lakers ou rien pour Bronny James ?

James ne fait pas l’unanimité parmi les scouts de la NBA, qui sont chargés d’évaluer les jeunes talents. Marc J Spears d’ ESPN , qui a parlé à deux d’entre eux, rapporte des propos très pessimistes concernant le joueur de l’Université de Californie du Sud. « Si les Lakers ne le sélectionnent pas, je ne pense pas que quelqu’un d’autre le fera » , a déclaré l’un d’eux, évoquant des raisons contractuelles.

« Ce n’est pas un athlète d’élite » , a ajouté un autre. « Il est coincé entre deux postes. Il devrait être meneur en raison de sa taille, mais il n’est pas capable de diriger une attaque. Il est handicapé en tant qu’extérieur parce qu’il n’est pas bon au tir […] Ce n’est pas un talent digne de la NBA, à mon avis. »

LeBron James, ticket d’entrée vers la NBA

Lors de sa première saison universitaire, Bronny James n’a pas réussi à dissiper les inquiétudes à son égard. En 25 matches cette saison, après son retour suite à un arrêt cardiaque en juillet 2024, le joueur de 19 ans a enregistré des moyennes de seulement 4,8 points, 2,8 rebonds et 2,1 passes décisives par match. De plus, il a été mesuré à 1,86 m par la NBA, loin des 1,93 m annoncés par USC. Malgré ses 13 points inscrits lors d’un match d’entraînement devant les équipes de la ligue, la cote du fil de LeBron James est en baisse.

Son père semble être son ticket d’entrée pour la ligue, bien qu’il affirme ne pas être particulièrement attaché à l’idée de jouer avec lui. Si la famille James adopte une communication prudente, les projections continuent d’envoyer Bronny aux Lakers pour rejoindre le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Une fois un pied dans la porte, il devra cependant prouver qu’il a bel et bien sa place dans l’élite.