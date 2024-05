NBA : La folle remontada des Mavericks pour se qualifier en finales de conférence

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les Dallas Mavericks, qui accusait un retard de 17 points à une vingtaine de minutes de la fin de leur match contre le Oklahoma City Thunder, ont réalisé une remontée spectaculaire ce samedi pour se qualifier en finales de la Conférence Ouest. Luka Doncic et Kyrie Irving ont sorti le grand jeu pour éviter un septième match, où ils auraient été donnés perdants.

Dominés par le Thunder d’Oklahoma City pendant près de trois quarts-temps, les Dallas Mavericks ont réussi à renverser le match pour arracher leur qualification en finales de la Conférence Ouest. Les deux stars de l’équipe, Luka Doncic et Kyrie Irving, ont été les moteurs de cet exploit, bien accompagnés par des role players surprenants.

Les Mavericks écœurent le Thunder

Emmené par Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 36 points à 14/25 aux tirs et de 8 passes décisives ce dimanche, le Thunder est parfaitement entré dans la rencontre. Même en territoire ennemi, Oklahoma City dominait clairement en première mi-temps et la victoire semblait leur tendre les bras quand ils menaient de 17 points à une vingtaine de minutes de la fin du match. Cependant, Dallas a réagi de la meilleure manière pour inverser la tendance dans le match, grâce aux exploits individuels de plusieurs de ses joueurs.

En écrasant leurs adversaires 69 à 52 pendant la deuxième moitié du match, les Mavericks ont évité un septième match à l’extérieur qui aurait pu les priver de finales de conférence. Dans l’histoire de la NBA, les équipes à domicile ont un bilan de 112-37 sur les Game 7. Les Mavericks peuvent désormais viser leurs premières Finales NBA depuis 2011, mais ils devront d’abord venir à bout du gagnant de la série Nuggets-Timberwolves.

Luka Doncic et Kyrie Irving, les moteurs incontournables des Mavericks

Luka Doncic et Kyrie Irving ont confirmé leur statut de leaders ce dimanche. Le premier a cumulé 28 points (9/15 aux tirs), 10 rebonds et 10 passes décisives, tandis que le second a ajouté 22 points malgré son manque de précision (9/23). Le duo de stars a accéléré en seconde période, cumulant 32 points durant les 24 dernières minutes du match. En plus de leur présence cruciale, ils ont laissé la place pour permettre à leurs coéquipiers de briller et de faire toute la différence dans cette rencontre.

Les role players, véritables héros de la soirée

Au-delà de Doncic et Irving, les Mavericks ont surtout surfé sur une performance collective exceptionnelle, alimentée de nombreux joueurs surprenants. Derrick Jones Jr, qui réalise de superbes playoffs, a terminé la rencontre avec 22 points à 8/13 aux tirs. Le rookie Dereck Lively II a été omniprésent dans les dernières minutes, avec une formidable énergie et le panier permettant à Dallas de recoller au score pour la première fois. PJ Washington, quant à lui, s’est réveillé au meilleur moment, inscrivant tous ses points dans les quatre dernières minutes, dont les trois lancers francs de la fin pour offrir la victoire à son équipe alors qu’elle était menée d’un point.