NBA : Frustrés, les Nuggets réagissent après leur élimination

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Vaincus par les Minnesota Timberwolves ce dimanche (90-98), les Denver Nuggets de Nikola Jokic sont définitivement éliminés des playoffs. Cette défaite en sept matches est frustrante pour les champions en titre, et notamment pour leur entraîneur Michael Malone qui n’a pas réussi à cacher son énervement en conférence de presse.

Les Denver Nuggets semblaient aller droit vers les finales de la Conférence Ouest avec une avance de 20 points au début du troisième quart-temps. Malgré leur statut de favoris au début de la série, ils ont finalement été éliminés en sept matches par les Minnesota Timberwolves. Une déception difficile à avaler.

Michael Malone rembarre un journaliste

En NBA, Michael Malone, l’entraîneur des Nuggets, est connu pour sa franchise. Son équipe était considérée comme favorite pour le titre, et il a eu du mal à garder son calme devant la presse après l’élimination dimanche. Interrogé sur la défaite alors que ses joueurs menaient de 20 points au début du troisième quart-temps, il a sèchement rembarré le journaliste à l'origine de la question.

« Question suivante » , a répondu l’entraîneur. « La saison est terminée. C’est ça qui est difficile. On s’en fout de l’avance de 20 points. La saison est terminée. Vous ne comprenez pas ça. La saison est terminée, c’est dur. Questions stupides… »

Nikola Jokic : « Ils sont construits pour nous battre »

Au cours des cinq dernières années, aucun champion en titre n’a réussi à dépasser le second tour des playoffs. Les Nuggets n’ont pas fait exception. Les Timberwolves étaient un adversaire particulièrement coriace et beaucoup d’observateurs décrivaient cette série comme une finale de conférence avant l’heure.