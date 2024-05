NBA : Nikola Jokic révèle ce qu’il fait de ses trophées MVP

Florian Barré

La semaine dernière, Nikola Jokic a été élu MVP de la NBA pour la troisième fois en quatre saisons. Le Serbe a récupéré son trophée mardi des mains d’Adam Silver avant de révéler en conférence de presse l’avenir qu’il réserverait à son nouveau jouet. Plus passionné par les chevaux que par le basket, le « Joker » compte bien en faire profiter ses amis équidés, qui auront l’occasion de voir de très près le sésame obtenu par le pivot des Nuggets.

La superstar des Denver Nuggets, Nikola Jokic, poursuit l’écriture des plus belles pages de sa carrière. Pour la troisième fois, celui que l’on surnomme le Joker a été élu MVP de la NBA. Cette saison, il a obtenu le trophée devant Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic. Et bien que reconnaissant d'avoir remporté le sésame recherché par tous ceux qui mettant les pieds dans la Grande Ligue, le pivot des Nuggets n'a pas montré beaucoup d’intérêt pour le trophée Michael Jordan qui l'accompagne en conférence de presse.

« Je finis par le donner à mes chevaux »

Reconnu lors d'une cérémonie menée par Adam Silver mardi avant de dominer le cinquième match des demi-finales de Conférence Ouest face aux Minnesota Timberwolves, Jokic a révélé que le trophée lui apportait de la joie, mais pas pour les raisons auxquelles on pense : « Vous savez, je suis reconnaissant d'avoir un autre MVP, mais pour moi, ce n'est que du basket-ball. Je ne sais pas pourquoi les autres joueurs pleurent lorsqu'ils reçoivent ce trophée. Ce que je fais, c'est que je finis par le donner à mes chevaux pour qu'ils jouent, cela me met du baume au coeur . » a déclaré le Serbe.

Jokic dans le top 10 des plus grands joueurs All-Time ?

Cette réaction va de pair avec celle qu’il a eue le soir de la révélation du vainqueur. Alors qu’il était accompagné de sa famille et de Jamal Murray, Jokic a découvert la nouvelle derrière un écran de télévision, affichant un léger sourire et une timide danse, comme si ce qu’il venait d’accomplir n’était qu’une simple formalité. Cette réserve ne doit cependant pas camoufler le fait qu’il est seulement le neuvième joueur de l'histoire de la NBA à remporter au moins trois MVP, rejoignant Kareem Abdul-Jabbar (6), Michael Jordan (5), Bill Russell (4), LeBron James (4), Wilt Chamberlain, Moses Malone, Larry Bird et Magic Johnson (3).