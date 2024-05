NBA : La raison extra-sportive pour laquelle le fils de LeBron James sera drafté

Florian Barré

Bronny James, le fils de la superstar des Los Angeles Lakers LeBron James, est un sujet très chaud dans le basket-ball actuel. Il s'est récemment rendu éligible pour la prochaine draft de la NBA, même s'il n'a pas été vraiment impressionnant cette saison avec les Trojans de l'Université de Californie du Sud. Selon Adrian Wojnarowski, c’est au-delà du projet sportif que tout se joue pour le fils aîné du « King ».

Cette saison, avec les Trojans, Bronny James a eu beaucoup de mal avec son tir et n'a récolté en moyenne que 4.8 points par match. De plus, il possédait un temps de jeu limité du fait de sa reprise tardive de la compétition. Pour rappel, James a subi un arrêt cardiaque l’été dernier, l’éloignant quelques mois des parquets universitaires. Pourtant, ce dernier a quand même décidé de se présenter à la Draft 2024. En temps normal, aucune franchise ne s’arrêterait sur un joueur à la fois en proie aux soucis de santé et à la fois moyennement performant. Pourtant, il se pourrait que James soit drafté tôt le mois prochain, peut-être même au premier tour.

Bronny sélectionné au 1er tour ?

En effet, l’insider Adrian Wojnarowski a déclaré que les équipes étaient intéressées à l’idée de recruter Bronny James, peut-être pas tant pour son potentiel que pour l'aubaine financière qu'il pourrait apporter : « Il aura un impact pour les franchises, pas seulement en termes de basket, potentiellement aussi niveau business. C’est presque sûr qu’il commencera en G-League. Il va remplir des salles G-League, booster le merchandising. Tout ça fait de lui un joueur attractif, qu’il soit choisi en fin de premier tour ou au second. Donc je pense qu’il a vraiment une réelle opportunité de jouer en NBA. »

L’autre raison pour laquelle Bronny intéresse certaines franchises