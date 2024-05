NBA : Les Lakers veulent garder LeBron James à tout prix !

Florian Barré

La priorité absolue des Lakers pendant l'intersaison est de ramener LeBron James. La franchise de Los Angeles peut offrir au « King » jusqu'à trois ans et 164 millions de dollars - aucune équipe ne peut offrir plus de trois ans en raison de la règle des plus de 38 ans - et serait prête à le faire selon Dave McMenamin d’ESPN. En d’autres termes, les Purple and Gold veulent que leur superstar reste selon ses propres conditions.

La nouvelle est tombée en fin de semaine. Selon les dires de l’insider d’ ESPN , Dave McMenamin, les Los Angeles Lakers n’ont pas l’intention de laisser filer LeBron James, qui peut décider d’entrer en free agency fin juin : « Les Lakers ont l'intention de faire revenir LeBron James pour le mandat qu'il souhaite, que ce soit pour un an, deux ans, trois ans, peu importe. Ils adoreraient continuer à avoir LeBron James sous le maillot violet et or jusqu'à ce qu'il arrête, quand cela peut arriver. » La raison ? James était cette saison encore, le meilleur joueur de la franchise californienne, leur principal créateur et joue toujours au niveau All-NBA à 39 ans.

Une affaire commerciale plus que sportive ?

Plus que cela, le King était le baromètre de l'équipe durant l’exercice 2023-24. Avec LeBron James le niveau de jeu de tous les autres membres des Lakers augmentait avec lui. Mais il s’agit également d’une décision commerciale : « LeBron aide à occuper les sièges de la Crypto.com Arena, vend des parrainages, attire des audiences télévisées et reste la plus grande marque de joueurs du sport. Quoi que les Lakers paient à LeBron, il en vaut largement la peine en termes d’argent qu’il génère pour le club. » a ajouté McMenamin.

LeBron et son fils réunis aux Lakers ?