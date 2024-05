Une légende de la NBA critique le trophée MVP

Florian Barré

La semaine dernière, Nikola Jokic s’est vu décerner son troisième trophée MVP de la NBA. Cette saison, le Serbe s’est imposé devant Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic. À ce sujet, de nombreux observateurs ont critiqué les votes, estimant que le pivot des Nuggets ne mérite pas cette nouvelle distinction. Ce n’est pas le cas de Paul Pierce, immense légende des Boston Celtics, qui félicite Jokic tout en tapant sur la ligue.

Nikola Jokic mérite-t-il son troisième trophée MVP ? Cette saison, le Serbe n’a pas réussi à emmener sa franchise au sommet de la conférence Ouest, devancé par Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder d’Oklahoma City. Pour autant, il a tourné durant toute la saison à 26.4 points, 12.4 rebonds et 9 passes en moyenne par match, tout en ayant manqué seulement trois rencontres. Quoi qu’il en soit, Paul Pierce, ancien champion NBA avec les Boston Celtics en 2008, estime que les votes ont bel et bien récompensé le meilleur joueur de la ligue, mais pas au bon moment.

Un trophée annoncé trop tardivement ?

En effet, selon l’ancien swingman, la NBA devrait décerner le trophée plus tôt dans la saison afin d’éviter les critiques incessantes : « Je pense que c'est amplement mérité (pour Jokic). Mais le truc c'est que je n'aime pas qu'ils annoncent le vainqueur au second tour des playoffs. Parce que les gens sont là : 'Oh il a fait quelques mauvais matchs, ils sont menés 2-0, il ne mérite pas le MVP.' Ils devraient faire l'annonce dès que la saison est terminée ! » a déclaré Pierce. « L’an passé, Joel Embiid a été MVP, mais Jokic a tout cassé en playoffs et on était là : 'Le Joker aurait dû être MVP.’ C'est un trophée pour la saison régulière, donnez-le dès que la saison régulière est terminée. Car je n'aime pas voir les gens sur les réseaux sociaux : 'Oh, Shai aurait dû l'avoir, regarde il vient de planter 30 PTS contre Doncic.' Ils prennent en compte les playoffs. » a-t-il poursuivi.

Quand Nowitzki en souffrait aussi

Une idée qui semble plutôt logique puisque c’est après les Finales que l’on récompense le MVP des Finales. De plus, si l’on se rappelle du cas Dirk Nowitzki en 2007, cette saison-là, les Mavericks avaient remporté 67 victoires mais ont été éliminés dès le 1er tour par les Warriors. Quelques jours plus tard, le principal intéressé recevait son trophée de MVP, sans émotion aucune, parce que déçu pour sa franchise. Pourtant, cela aurait dû être fêté comme une véritable consécration.