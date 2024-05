Florian Barré

Alors que les Minnesota Timberwolves menaient 2-0 face aux Denver Nuggets en ouverture des demi-finales de conférence Ouest, voilà désormais les deux franchises à égalité, 2-2. En effet, ce dimanche soir, les joueurs de Michael Malone ont remis les compteurs à 0 en s’imposant 115-107 avant de retourner dans le Colorado. Et si le MVP Nikola Jokic a été particulièrement inspiré, ce fût moins le cas pour Karl-Anthony Towns, qui se sent responsable de la défaite des siens.

Tout n’a pas parfaitement fonctionné ce dimanche du côté des Minnesota Timberwolves, en témoigne le résultat final face aux Denver Nuggets, 115-107. Anthony Edwards a fait beaucoup de bruit après être passé à côté du Game 3, inscrivant plus de 40 points pour la deuxième fois de la série et la troisième fois en playoffs. Mais s’il a tiré à 64% sur le terrain, 62.5% à 3-points et 87.5% sur la ligne des lancers, ses coéquipiers, eux, n’ont pas eu la même réussite, loin de là. Le reste des Loups a réussi à tirer à 40.4% au total, 30% en profondeur et 57,9% sur la ligne de fautes. Ainsi, les Timberwolves retournent à Denver avec une série à égalité, 2-2.

Towns accuse le coup

Parmi les mauvaises performances de la soirée, on retient celle de Karl-Anthony Towns, qui n'a tiré qu’à 1/10 en première mi-temps et 5/18 au total. Avec 13 petits points inscrits, il est bien loin des autres grands hommes de la soirée, Nikola Jokic (35 points) et Aaron Gordon (27 points). « C’est une superstar », a déclaré Edwards à propos de Towns. « Il est payé pour mettre le ballon dans le panier. Je lui dis toujours : 'N'arrête jamais de tirer le ballon parce que tu en as raté cinq ou six. Je m'en fous. Pour que nous gagnions, nous, j’ai besoin que tu marques.’ Je suis juste heureux qu'il ait été agressif toute la soirée. C'est une victoire pour nous ce soir. Il a été agressif tout au long de la soirée, je suppose. »

Towns aurait aimé faire mieux, pour sa mère