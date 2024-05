NBA : « Tu te sens comme une m**de », LeBron James se lâche sur l’élimination des Lakers

Florian Barré

Alors que le monde du basket attend avec impatience de connaître l’avenir de LeBron James - qui pourrait quitter les Los Angeles Lakers cet été - le « King » s’est tout récemment exprimé sur l’élimination de sa franchise au premier tour des séries éliminatoires de la NBA. Malgré la défaite 4-1, il estime qu’il y avait la place pour renverser les Denver Nuggets, champions en titre.

Pour la deuxième fois en deux ans, les Lakers de Los Angeles ont été éliminés des playoffs de la NBA par les Denver Nuggets de Nikola Jokic et Jamal Murray. S’ils ne partaient pas favoris avant la confrontation, les Purple and Gold peuvent tout de même afficher quelques regrets. Sur l’ensemble des cinq matchs joués entre les deux franchises, LeBron James et ses partenaires ont mené au score durant la majorité des minutes disputées. Ils ont notamment vu la franchise du Colorado remonter un déficit de 20 points au match 2, et Jamal Murray inscrire deux paniers au buzzer, notamment pour sceller la confrontation lors du match 5.

Victor Wembanyama : Le bilan complet de sa première saison de dingue en NBA ! pic.twitter.com/UR1TeSy6II — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

« On a eu tellement d’opportunités »

« Pour être honnête, émotionnellement, je ne sais pas où j'en suis actuellement », a d’abord déclaré James dans le podcast Mind the Game . « Bien sûr jouer les champions en titre au premier tour c'est un gros défi, mais putain, on a eu tellement d'opportunités. Et perdre en 5 matchs avec deux game winners de Jamal. Mais on a eu tellement d'opportunités. Mener de 20 points dans le Game 2 chez eux, et perdre ce match, avoir eu beaucoup d'opportunités dans les autres matchs, quand ça arrive, tu te sens comme une merde. Une action par-ci ou par-là aurait pu faire toute la différence. Mais quand tu joues contre une équipe comme ça, tu n’as pas la place pour faire des erreurs et on en a fait trop dans certains matchs. » a-t-il conclu, amer.

Quelle suite pour LBJ ?