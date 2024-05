NBA : Et si l’échec des Cavaliers profitait aux Spurs de Wembanyama ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

L’élimination des Cleveland Cavaliers en demi-finales de la Conférence Est pourrait faire le bonheur d’autres équipes. Plusieurs de leurs joueurs pourraient en effet être transférés cet été. Darius Garland, le meneur titulaire de l’équipe, est notamment une piste plausible pour les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

Après des playoffs décevants, Darius Garland pourrait payer le prix de l’élimination des Cavaliers au deuxième tour. En cas de départ, les San Antonio Spurs seraient une destination possible pour le meneur, qui pourrait former un excellent duo avec Victor Wembanyama.

La fin de Darius Garland chez les Cavaliers ?

Selon Shams Charania, plusieurs dirigeants de la NBA pensent que les Cavaliers devront choisir entre Donovan Mitchell et Darius Garland, les deux stars extérieures de l’équipe, pendant l’intersaison. Si Mitchell accepte une prolongation, le journaliste de The Athletic prédit que Garland aura « une conversation avec les Cavs au sujet d’un éventuel transfert ».

Jusqu’à présent, l’association entre les deux joueurs n’a pas porté ses fruits. L’équipe a beaucoup progressé collectivement, mais Garland n’a pas connu la progression attendue depuis sa saison 2021-22, lors de laquelle il a été nommé All-Star. Un transfert pourrait permettre à lui et son équipe de repartir sur une nouvelle base.

Darius Garland, coéquipier idéal pour Victor Wembanyama ?

En cas de départ, les Spurs sont considérés comme les favoris pour récupérer le meneur par les bookmakers américains. La franchise texane a toutes les ressources nécessaires pour faire un gros coup sur le marché des transferts et Darius Garland ferait un coéquipier idéal pour Victor Wembanyama.

Le meneur est un excellent passeur qui pourrait facilement trouver Wembanyama et constituerait une menace extérieure très complémentaire avec lui. Avec des moyennes de 18 points et 6,5 passes, son apport à la création et au tir est exactement ce qui manque à San Antonio. Le prix pourrait être élevé, mais le jeu en vaut certainement la chandelle s’il y a réellement une ouverture.