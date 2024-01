Transferts NBA : Les Cavaliers sont-ils prêts à lâcher leur star ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Donovan Mitchell est l’un des plus gros noms cités dans les rumeurs de transfert cette saison. Plusieurs équipes, comme les New York Knicks et le Miami Heat, suivent son dossier depuis plusieurs années. Cependant, il reste à voir si les Cleveland Cavaliers sont vraiment prêts à le mettre sur le marché.

Donovan Mitchell changera-t-il d’équipe avant la date limite des échanges en NBA, le 8 février ? Convoité par plusieurs franchises, un transfert serait un véritable séisme dans la ligue. Néanmoins, les Cleveland Cavaliers ne semblent pas disposés à s’en séparer.

Le Heat et les Knicks surveillent Donovan Mitchell

Selon le journaliste Marc Stein, le Miami Heat, qui cherche une star pour prendre les rênes de l'attaque depuis plusieurs années, reste intéressé par le quadruple All-Star. Après avoir manqué Damian Lillard et Bradley Beal lors de la dernière intersaison, les finalistes de la NBA pourraient maintenant faire une offre aux Cavaliers.



Les New York Knicks, associés à Donovan Mitchell depuis plusieurs saisons, sont également parmi les équipes intéressées. Tout comme les Brooklyn Nets, qui sont prêts à tenter leur chance si une opportunité se présente.

Les Cavaliers refusent les offres

Malgré l’intérêt des autres franchises, Cleveland continue de refuser les offres pour leur joueur. Selon Stein, ils n’ont montré aucun intérêt pour le transférer. Donovan Mitchell étant sous contrat jusqu’en 2025, il n’y a pas d’urgence. Les dirigeants croient encore en leur projet, en particulier avec les bons résultats de l’équipe récemment, malgré les absences d’Evan Mobley et Darius Garland.



Cependant, il est peu probable que Mitchell signe une extension de contrat prochainement. Pour diverses raisons, l’ancien coéquipier de Rudy Gobert n’a pas l’intention de s’engager immédiatement avec les Cavaliers. Une éventuelle ouverture se dessine pour les équipes rivales, mais elles devront probablement attendre cet été ou la saison prochaine.