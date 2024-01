Transferts NBA : Trois stars à surveiller de très près cette saison

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Ce samedi, les Toronto Raptors et les New York Knicks ont officiellement lancé la saison des transferts. Les transactions s’annoncent de plus en plus nombreuses à l’approche de la date limite des échanges en NBA, le 8 février. Alors, voici trois stars susceptibles de changer d’équipe avant ce moment.

Chaque année, de nombreuses transactions marquent la période précédant la « trade deadline » (date limite des échanges en NBA). Cette saison, en raison de nombreuses rumeurs, plusieurs stars pourraient changer d’équipe. En voilà trois qui apparaissent comme des candidats crédibles pour un transfert.

Pascal Siakam : la suite logique aux Raptors

Le transfert d’OG Anunoby à New York laisse entendre que les Raptors sont prêts à tourner la page, à rajeunir leur équipe et à recentrer leur projet sur Scottie Barnes (22 ans). Dans ce contexte, Pascal Siakam, le dernier vestige de l’équipe championne de 2019, pourrait bientôt quitter la franchise.



Le double All-Star de 29 ans a une valeur importante sur le marché des transferts. Il se trouve par ailleurs dans sa dernière année de contrat et deviendra un agent libre à la fin de la saison. Cela signifie que Toronto pourrait le perdre sans contrepartie s’il n’est pas transféré avant le 8 février. Ces facteurs font de Pascal Siakam un candidat idéal pour un trade. Les Sacramento Kings et les Indiana Pacers ont été fréquemment mentionnés comme des destinations potentielles ces derniers mois, mais les Atlanta Hawks apparaissent comme les favoris pour récupérer l’ailier.

NBA : Les Raptors et les Knicks lancent la saison des transferts https://t.co/xk06KqvQGM pic.twitter.com/vUt6PlQ4oa — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

Zach LaVine : un dossier qui traîne aux Bulls

Zach LaVine est déjà au centre des rumeurs depuis un certain temps. Il serait surprenant de le voir rester à Chicago après la date limite des transferts, compte tenu de sa frustration apparente et de tout le bruit autour de son dossier. D’autant plus que les Bulls ont obtenu de meilleurs résultats en son absence — due à une blessure au pied dont le timing suggère qu’elle est diplomatique. Alors qu’ils affichent un bilan de 5-13 avec lui cette saison, ils ont remporté 10 des 16 matches joués sans lui.



Zach LaVine et la direction de la franchise seraient ouverts à un changement de cadre potentiel, mais le salaire du joueur pose problème. Il est actuellement dans la deuxième année d’un contrat de cinq ans pour 215 millions de dollars, ce qui rend difficile son transfert et effraie les partenaires de transfert potentiels. Chicago n’est pas pressé et peut attendre pour le transférer, mais une équipe qui ressent le besoin de relancer sa saison pourrait faciliter la situation. Les Los Angeles Lakers sont souvent mentionnés dans les discussions.

Donovan Mitchell : une potentielle surprise sur le marché