Les rumeurs de transferts s’intensifient pour une star de la NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Le transfert de Zach LaVine, star des Chicago Bulls, semble de plus en plus probable. Son absence prolongée ne fait que renforcer les rumeurs. La situation de l’arrière, qui devrait animer le marché des transferts à l’approche de la date limite du 8 février, apparaît de plus en plus claire.

Zach LaVine attend son transfert des Chicago Bulls depuis l’infirmerie. En effet, tout indique que l’arrière, qui sera absent pendant trois à quatre semaines à cause d’une inflammation au pied droit, changera d’équipe avant la trade deadline, le 8 février.

La probabilité d’un transfert de Zach LaVine augmente

Le 15 novembre, The Athletic a révélé que LaVine et les Bulls étaient désormais ouverts à l’idée d’un transfert. L'athlète serait conscient que l’équipe a tenté de le transférer l’été dernier et serait fatigué du débat interne au sein de l’organisation sur sa capacité à s’imposer comme le leader d’une équipe compétitive, selon NBC Sports Chicago . Avec le mauvais démarrage de Chicago (8-14), tous les signes pointent vers un transfert en cours de saison.



Zach LaVine ne sera probablement que le premier à partir. Il y a de fortes chances que l’effectif actuel implose après son départ, et que DeMar DeRozan et Nikola Vucevic soient transférés à leur tour. Les rumeurs suggèrent que les dirigeants de la franchise aimeraient simplement commencer par leur plus grande star, afin d’établir un plan cohérent.

Une absence à un moment stratégique

L’absence de Zach LaVine tombe à un moment opportun pour les Bulls. En effet, son retour coïncide avec le moment où les équipes s’activent sur le marché des transferts, car les joueurs qui ont signé un contrat pendant l’été deviennent transférables. Par exemple, aux Los Angeles Lakers, D’Angelo Russell et Rui Hachimura, mentionnés comme de potentielles contreparties pour l’arrière, seront éligibles à un trade. En attendant cette ouverture, il ne risque pas de voir sa valeur diminuer en restant inactif.



« Je me suis engagé avec les Bulls lorsque j’ai signé mon contrat de cinq ans. Jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas, je me suis engagé envers les Bulls. J’ai toujours fait preuve de professionnalisme et de constance dans mon jeu, et c’est ce que je continuerai à faire » , a-t-il cependant affirmé à Jamal Collier d’ ESPN .

Les Bulls ont du mal à trouver preneur