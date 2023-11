NBA : Les Bulls au bord de l’implosion, une star sur le départ

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les Chicago Bulls sont sur la corde raide. Après un mauvais début de saison (4-7) et un manque de progrès perceptible pour les joueurs, Zach LaVine et l’équipe seraient ouverts à l’idée d’un transfert selon The Athletic. Une telle transaction signalerait sans doute la fin du projet actuellement en place.

L’avenir de Zach LaVine a fait l’objet de discussions constantes depuis plusieurs années, mais les rumeurs se sont encore intensifiées depuis cet été. D’après Shams Charania de The Athletic , le joueur et sa franchise sont désormais prêts à discuter d’un éventuel transfert. Un tel départ pourrait remettre en question l’ensemble du projet des Chicago Bulls.

Zach LaVine, un joueur convoité

Malgré les difficultés collectives des Bulls et sa baisse de performance, Zach LaVine suscite toujours l’intérêt de nombreuses équipes en NBA. Plusieurs d’entre elles ont déjà contacté Chicago pour se renseigner sur la disponibilité du double All-Star. Les Los Angeles Lakers et les New York Knicks ont notamment été associés à ce dossier dans des rumeurs récentes. La saison dernière, l’arrière affichait des moyennes de 24,8 points, 4,5 rebonds et 4,2 passes décisives par match avec une belle adresse, de quoi attirer les prétendants.

Un départ difficile pour les Bulls

Le début de la saison 2023-2024 des Bulls est loin d’être satisfaisant. Avec seulement quatre victoires pour sept défaites, l’équipe dirigée par Billy Donovan a du mal à convaincre. Le style de jeu a peu évolué depuis la saison précédente, et l’absence de Lonzo Ball se fait toujours sentir. Statistiquement, Chicago est l’une des équipes les moins performantes de la NBA et semble se diriger vers une impasse.

Tout un projet remis en cause

Le cas de Zach LaVine n’est qu’une partie du problème. Avant le début de la saison, Nikola Vucevic a laissé entendre que cette année pourrait être la dernière pour ce groupe. DeMar DeRozan, qui est éligible à une extension de contrat, n’a toujours rien signé. Lonzo Ball, blessé au genou, reste à l’écart des parquets. Le transfert de l’une des stars pourrait probablement conduire au démantèlement complet de l’équipe.