Draymond Green vs Rudy Gobert : le geste qui choque la NBA

Dans un moment de tension lors de la victoire des Minnesota Timberwolves sur les Golden State Warriors (104-101), Draymond Green a été éjecté après avoir mis Rudy Gobert en étranglement ce mardi. Klay Thompson et Jaden McDaniels, les deux joueurs à l’origine de l’altercation, ont également été expulsés par les arbitres.

Il a fallu seulement deux minutes de jeu pour déclencher une bagarre, trois expulsions et, surtout, un geste dangereux de Draymond Green envers Rudy Gobert. Lors de la victoire des Minnesota Timberwolves sur les Golden State Warriors (104-101), le basket a été relégué au second plan, éclipsé par les incidents extrasportifs.

L’incident a eu lieu pendant le premier quart-temps du match entre les Warriors et les Timberwolves, dans le cadre du nouveau In-Season Tournament de la NBA. Suite à un accrochage sur une remise en jeu, Klay Thompson et Jaden McDaniels ont commencé à se bousculer. Plusieurs joueurs, dont Rudy Gobert, sont intervenus, vraisemblablement pour les séparer.

Au milieu du chaos créé par l’altercation, Draymond Green s’est précipité sur Rudy Gobert, l’étranglant pendant plusieurs secondes. Malgré les demandes des personnes présentes, Green a refusé de lâcher prise. Il a donc été expulsé pour une faute flagrante 2, tandis que McDaniels et Thompson ont été éjectés pour une double faute technique.

Things are getting HEATED and out of control early 👀 pic.twitter.com/q9tNRPUGIQ