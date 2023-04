NBA : Gobert disjoncte, une bagarre éclate

Arnaud De Kanel

C'était très chaud sur les parquets de NBA dans la nuit de dimanche à lundi. Rudy Gobert était de sortie avec Minnesota mais sa soirée a viré au chaos. Le pivot français s'en est pris à son coéquipier Kyle Anderson et lui a adressé un coup de poing. Gobert s'est excusé suite à ce craquage.

Rudy Gobert a littéralement pété les plombs dimanche soir. La tension était à son comble sur le banc des Minnesota Timberwolves qui affrontaient les Pelicans et ils n'avaient pas le droit à l'erreur en vue de la course aux play-offs. Le vestiaire des Timberwolves s'est déchiré alors qu'ils étaient menés 48-36. Gobert avait déjà parlé de Kyle Anderson et de son leadership très imposant en conférence de presse. « Kyle veut gagner, et parfois il est un peu agressif dans sa façon de parler, mais je ne le prends pas personnellement. Je le reçois de manière positive car cela vient du fait que je veux être le meilleur Rudy possible et que nous gagnions. J’aime sa compétitivité, j’aime sa manière de jouer. La façon dont il rend les autres autour de lui meilleurs. Il a été essentiel cette année », confié le Français. Il a finalement craqué suite à un ultime reproche.

Rudy Gobert appears to punch Kyle Anderson in the huddle. pic.twitter.com/MYWGYIrrL3 — Action Network (@ActionNetworkHQ) April 9, 2023

Gobert dérape et frappe Anderson

La soirée a viré au fiasco pour Rudy Gobert. Le pivot a laissé éclater sa colère lors d'un temps mort en frappant son coéquipier Kyle Anderson. Selon ESPN , Anderson a fait remarquer à Gobert qu'il ne faisait pas assez de contres, ce à quoi le Français a répondu à son coéquipier de prendre un rebond. Kyle Anderson n'a pas apprécié la réaction du Français et l'a alors insulté de « connard » en lui demandant de « fermer sa gueule ». Fou de rage, Rudy Gobert a décidé de lui mettre un coup de poing. L'ancien joueur du Jazz a été prié de quitter la salle par sa franchise et il a passé le reste de la rencontre chez lui. Il est sorti du silence pour s'excuser.

«Je tiens à m'excuser»