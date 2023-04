Les Français en NBA : bilan de la saison

Florian Barré

En attendant l’arrivée de Victor Wembanyama, probablement en première position de la prochaine Draft, 9 joueurs français ont foulé les parquets de NBA cette saison. Certains bien plus que d’autres. Qui va jouer les Playoffs ? Qui risque de ne pas être conservé dans la Ligue ? Petit tour d’horizon en cette fin de saison régulière.

NICOLAS BATUM (LOS ANGELES CLIPPERS)

Après 15 saisons de NBA entre Portland, Charlotte et les Clippers de Los Angeles, Nicolas Batum a encore répondu présent. Avec 75 matchs joués, son plus haut total depuis quatre ans, le natif de Lisieux est très précieux en sortie de banc pour son coach Tyron Lue. Le tricolore aura un vrai rôle à jouer lors des Playoffs qui se profilent pour les Clippers.

Il annonce une catastrophe pour l’après LeBron James https://t.co/qR7qLp4IgC pic.twitter.com/RGRIONf8zp — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

KILLIAN HAYES (DETROIT PISTONS)

Deuxième joueur à avoir foulé le plus les parquets cette saison chez nos Français : Killian Hayes. Le joueur des Detroit Pistons réalise sa saison la plus prolifique dans tous les compartiments du jeu. Pour sa troisième année en NBA, le meneur devait absolument faire une meilleure impression que lors de ses deux premières saisons et avec l’arrivée de Jaden Ivey à la dernière Draft, les minutes de l’ancien joueur de Cholet étaient menacées. Au final 72 matchs joués à 28 minutes en moyenne et 10 points par match. Saison positive donc d’un point de vue individuel. Collectivement c’est plus compliqué en revanche, puisque les Pistons sont derniers de la Ligue, avec seulement 16 victoires.

RUDY GOBERT (MINNESOTA TIMBERWOLVES)

Rudy Gobert de son côté a vécu une saison assez mitigée dans sa nouvelle franchise. Après avoir passé toute sa carrière NBA à Utah, le Français a débuté une nouvelle aventure aux Timberwolves. S’il s’est logiquement imposé comme le patron de la défense, son association avec Karl-Anthony Towns n’a pas été facile. L’ancien des Jazz tourne tout de même à 31 minutes en moyenne par match et 13,7 points. Rien d’alarmant, surtout que Minnesota est 9e à l’Ouest, et devrait se qualifier pour les Play-in.

FRANK NTILIKINA (DALLAS MAVERICKS)

Saison très difficile en revanche pour Frank Ntilikina. Après avoir retrouvé des couleurs la saison passée en quittant les Knicks pour Dallas, le joueur de 24 ans n’a pas vraiment step-up en 2022-2023. Avec peu de minutes (12 en moyenne par match), le guard n’a jamais aussi peu scoré en NBA. S’il est encore dans la rotation de Jason Kidd, ça reste malheureusement trop léger offensivement pour espérer plus. Et puis il ne devrait pas pouvoir se montrer en Playoffs puisque les Mavs ne sont que 11e à l’Ouest.

THÉO MALEDON (CHARLOTTE HORNETS)

De son côté, Théo Maledon a joué sa troisième saison en NBA. Transféré du Thunder à Houston durant l’intersaison puis coupé par les Rockets, le meneur a trouvé une porte de sortie intéressante en signant un two-way contract chez les Hornets. Malgré les blessures à répétition de LaMelo Ball au poste 1, il s’avère que ce n’est pas beaucoup mieux pour Maledon. Remplaçant à Charlotte, le tricolore de 21 ans n’a joué que 41 matchs pour 5,9 points par match. Autant dire que l’adaptation dans sa nouvelle franchise est plus que compliquée. 14e à l’Est, la saison des Hornets est terminée depuis quelques semaines déjà.

OUSMANE DIENG (OKLAHOMA CITY THUNDER)

Pour sa toute première saison en NBA, Ousmane Dieng devait prendre ses marques cette saison à Oklahoma. Sélectionné en onzième position à la dernière Draft, le joueur de 19 ans avait sa carte à jouer dans un Thunder qui donne sa chance aux jeunes. Le Français a joué 36 matchs pour 14 minutes en moyenne et 4,7 points par match. Pas la folie mais des débuts encourageants pour le jeune talent du Lot-et-Garonne qui aura l’occasion de vivre ses premiers Play-in si le Thunder garde sa 10e place à l’Ouest.

EVAN FOURNIER (NEW YORK KNICKS)

La descente aux enfers… Evan Fournier a enregistré ce qui est sans doute la pire saison NBA de sa carrière. Alors qu’il avait réussi une bonne saison aux Knicks l’année dernière, l’ancien d’Orlando a passé la majorité des matchs à regarder ses coéquipiers jouer. Et comme ça fonctionne bien à New York, officiellement en Playoffs, Tom Thibodeau se passe de l’international français. Après une longue période sur le banc, Evan Fournier a tout de même eu le droit de jouer 7 minutes ce dimanche soir contre les Wizards. Il a terminé avec 0 point en une seule tentative au tir, 2 rebonds et 2 pertes de balle. Autant dire que son retour a généré des réactions assez mitigées.

MOUSSA DIABATÉ (LOS ANGELES CLIPPERS)

En ce qui concerne Moussa Diabate qui, comme Ousmane Dieng, termine sa première saison en NBA, les débuts sont assez discrets. Si l’objectif était de gratter des minutes au maximum aux Clippers, le tout jeune intérieur français a majoritairement joué avec les Ontario Clippers, l’équipe G League affiliée aux protégés de Steve Balmer. 21 matchs joués tout de même dans la raquette de Los Angeles avec 2,7 points en moyenne lors de ses entrées en jeu.

OLIVIER SARR (PORTLAND TRAIL BLAZERS)

Pour Olivier Sarr, saison très particulière. Après avoir obtenu un two-way contract, chez les Blazers de Portland, le jeune intérieur français s’est vu couper l’herbe sous le pied à la mi-novembre en étant remplacé par le Sénégalais Ibou Badji. Finalement en février, le Thunder a accepté de reprendre son ancien joueur en two-way contract également. L’avenir semble donc bien compliqué pour Sarr en NBA.