NBA : Nouveau changement de franchise pour Kyrie Irving ?

Florian Barré

En perdition depuis plusieurs semaines, les Dallas Mavericks sont entrain de dire au revoir aux Play-in alors que Kyrie Irving, une des têtes d’affiche de la NBA, est arrivé dans la franchise plein d’ambition en février. Et puisque son association avec Luka Doncic n’a pas eu le temps de prendre, l’équipe présidée par Mark Cuban penserait à mettre de côté ses deux stars, le regard déjà tourné vers l’intersaison. Kyrie Irving de son côté, pourrait, lui, décider de changer de franchise cet été.

Depuis l’arrivée de Kyrie Irving à la dernière trade deadline, Dallas plafonne en NBA. 11e du classement à l'Ouest après une terrible série de sept défaites en huit matchs, la franchise est loin de son objectif initial qui était de bien figurer en Playoffs, surtout avec l’aide de l’ancien joueur des Brooklyn Nets. Quand on sait que les Mavericks ont lâché Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, un premier tour de draft non-protégé (2029) et deux choix de second tour (2027, 2029) pour récupérer Kyrie, cela fait tache. Surtout que celui qui est huit fois All-Star pourrait déjà s’en aller…

Kyrie et Dallas, ça sent déjà la fin

D’après Chris Haynes de Bleacher Report , Kyrie Irving envisage effectivement de tester le marché de la Free Agency à l’intersaison, lui qui arrive en fin de contrat. Pour autant, Dallas ne peut pas se permettre de perdre Kyrie auquel cas, la franchise texane n’aurait pas les moyens de compenser son départ et risquerait également d’isoler un peu plus Luka Doncic.

Dallas a-t-il intérêt à prolonger Kyrie ?

Pour le moment, le joueur lui-même n’a pas exprimé de potentielles envies d’ailleurs. De son côté Dallas peut offrir une prolongation de contrat de deux ans et 80 millions de dollars. Mais à partir du 30 juin prochain, quand la Free Agency sera sur le point de démarrer, les Mavs pourront monter jusqu’à 273 millions sur cinq ans, tandis que les autres franchises NBA seront limitées à 200 millions sur quatre saisons. Reste plus qu’à voir si la franchise est prête ou non à effectuer un tel investissement pour un Kyrie Irving imprévisible et régulièrement absent, pour des raisons qui n’ont pas toujours été claires.